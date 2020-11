Las series clave para la semana del 16 de noviembre

Después de asistir al show de Diana y Carlos en 'The crown', o empezar a ver cómo se las gastan esos 'Gangs of London', todavía quedarán series por investigar. Siempre quedan series. Aquí van cuatro propuestas para disfrutar sin límite en otra semana de restricciones.

Un director se autoinvestiga

Hace diez años, Madison Hamburg descubrió que su madre había asesinada y que su padre, un estafador alejado de la familia, podía ser el culpable. No mucho después, frustrado por la ineficacia policial, cogió una cámara y se dedicó a investigar a parientes y conocidos en busca de respuestas no solo sobre el crimen, sino también su propia infancia, su identidad. El resultado es la intrigante docuserie de cuatro partes 'Murder on Middle Beach'. HBO, desde el lunes, día 16.

Lyra viaja a un nuevo mundo



La segunda temporada de 'La materia oscura' es, al parecer, tan fiel como la primera al universo de fantasía urdido por Philip Pullman para su trilogía literaria. Al inicio de la adaptación de La daga, descubrimos dónde viajó Lyra (Dafne Keen) a través del puente abierto por Lord Asriel: la ciudad de Cittagàzze, donde hace buenas migas con Will, otro chico de nuestro mundo, mientras las brujas se preparan para la guerra. HBO, desde el martes, día 17.

Regresan los detectives hípster



La serie de culto 'Search party', combinación irresistible de misterio criminal y sátira de los modos de vida del hípster milenial, regresa para una tercera temporada que igual no hacía falta (la búsqueda del título terminó hace ya un tiempo), pero que muchos igualmente devoraremos. TNT nos tienta a darnos un atracón bastante serio: los diez episodios llegan en forma de maratón y estarán disponibles en vídeo bajo demanda al día siguiente. TNT, martes, día 17.

El superespía Archer sale del coma



Varias alucinadas temporadas después, el superespía titular de la comedia animada 'Archer' sale del coma para descubrir que su equipo tampoco le necesita en exceso. Por supuesto, pronto se las arreglará para que las cosas vuelvan a ser tan caóticas como eran. Entre las voces invitadas de esta ¡undécima! temporada, grandes como Jamie Lee Curtis y Simon Pegg. Movistar Series, desde el jueves, día 19.