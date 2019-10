TVE elige a Blas Cantó para representar a España en el Festival de Eurovisión 2020

TVE ha querido adelantarse a las filtraciones y ha anunciado que Blas Cantó será el encargado de representar a España en el próximo 'Festival de Eurovisión'. Sin haberse producido rumores previos, la cadena pública lo ha hecho oficial por sorpresa este sábado 5 de octubre en su Telediario de sobremesa, una vez ya tenía firmada la participación del cantante en el certamen musical organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, que se celebrará en Róterdam (Países Bajos) el próximo mes de mayo.

No obtante, la candidatura del excomponente de Auryn, ganador de 'Tu cara me suena' y participante de 'Eurojunior', no está aún completa al no tener todavía una canción decidida. En sus primeras palabras como representante de España en 'Eurovisión' 2020, el artista ha mostrado su alegría y sensación de responsabilidad y ha desvelado que ya se encuentra buscando la canción con la que quiere competir en el concurso con diferentes autores y productores.

De esta manera, TVE sorprende y se convierte en la segunda televisión participante en anunciar al artista con el que competirá en el Festival de Eurovisión 2020, con casi 8 meses de adelanto, algo impensable hace unos meses. La cadena pública apuesta así por un artista de reconocido prestigio y una amplía trayectoria en el mundo de la música con 6 discos en el mercado (5 con Auryn y uno en solitario) y numerosos premios como el MTV Europe Music Awards.

Blas Cantó y su pasado eurovisivo

Cantó no es nuevo dentro del mundo eurovisivo. Con tan solo 12 años, el cantante murciano fue uno de los concursantes de 'Eurojunior 2004', en la que participó con las canciones 'Cantaré' y 'Sentir', ambas compuestas por él y Alejandro Abad, representante de España en Eurovision 1994 con 'Ella no es ella'.

Años después, el intérprete de temas como 'In your bed' y 'Él no soy yo', entre otros, también intentó representar a España en el festival de adultos en 2010, presentándose en la convocatoria abierta para participar en 'Destino Oslo', y en 2011 como componente de la banda Auryn en ‘Destino Eurovisión'.

Además de ello, Blas Cantó participó en la quinta edición de 'Tu cara me suena'. El artista se convirtió en el ganador de dicha temporada del formato de Antena 3 después de sorprender al jurado y a los espectadores imitando a artista de la talla de Diana Navarro, Raphael, Sam Smith, Cher, Freddy Mercury y Charles Aznavour, entre otros.

El reto de España en Eurovisión 2020

El principal objetivo de España con la elección de Blas Cantó será remontar el vuelo y regresar al top 10 tras cinco años sin estar en él. A pesar de la gran actuación que realizó y los avancer que se vieron, en Tel Aviv 2019, Miki se tuvo que conformar con la 22ª posición en la gran final con los 54 puntos que recibió, logrando una meritoria 14º puesto en el ranking del televoto.