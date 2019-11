Varias firmas retiran sus anuncios de 'GH' por la supuesta violación de Carlota Prado

A la espera del juicio, la presunta violación que ocurrió en la casa de 'Gran Hermano' el 3 de noviembre de 2017 está teniendo consecuencias económicas para Telecinco. Pese a que la audiencia del programa se mantiene, la publicidad se descuelga. Fi Network ha decidido retirar "de forma inmediata" sus anuncios. Y Nestlé, y Espárragos Carretilla, la conocida marca de conservas, han confirmado en redes sociales que dejan de patrocinar este emblemático espacio de la cadena a raíz del supuesto caso de agresión sexual.

"Desde Fi Network rechazamos enérgicamente cualquier tipo de abuso o violencia sexual, así que hemos decidido retirar la publicidad de 'Gran Hermano' como repulsa al presunto caso de violación ocurrido en el programa", ha señalado el operador de telecomunicaciones. La acción de Fi Network se emitía después de cada corte publicitario, justo antes de volver a conectar en directo con la gala del programa, que se emite cada jueves.

"Por el bien de todas la partes"

"Hola, rechazamos totalmente cualquier tipo de abuso o violencia de género y hemos decidido retirar la publicidad en estas circunstancias", ha ido también contestando la cuenta oficial de Twitter de Nestlé a todos los usuarios que echaban en cara a la multinacional que invirtiera en un programa que ha encubierto un presunto delito.

La presunta violación de Carlota Prado, integrante de 'Gran Hermano Revolution 2017' por parte de José María Pérez, volvió a cobrar fuerza la semana pasada, cuando 'El Confidencial' mostró el vídeo de las imágenes grabadas de la joven en el confesionario, mientras visionaba su supuesta agresión sexual horas después de producirse. En el vídeo se aprecia cómo Carlota está sola en todo el proceso y la voz en 'off' le recomienda que, "por el bien de todas las partes implicadas", es mejor que el caso no salga de ahí.

"Tapaste una violación"

Endemol Shine Group, matriz de Zeppelin, productora de 'GH' ha pedido disculpas por la forma en que le mostraron el vídeo a Carlota, pero Mediaset mantiene el silencio absoluto y el programa sigue su emisión sin sobresaltos.Algunos exconcursantes del programa como Pepe Herrero no han dudado en cargar duramente contra el espacio y su presentador, Jorge Javier Vázquez. "Por favor, Jorge Javier, échate las manos a la cabeza, que tapaste una violación". Asimismo se ha iniciado una campaña de boicot contra 'GH' que se ha fijado como uno de sus objetivos precisamente exigir que los diferentes anunciantes retiren su publicidad.

En septiembre pasado, Carlota Prado reiteraba a 'El Mundo' que había sido violada por José María Pérez tras una fiesta en la que consumieron alcohol y ella acabó inconsciente. "En las imágenes se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. No llego a explicarme cómo el programa lo permitió".

La concursante asegura que nadie del equipo del programa intervino para evitarlo y que le pusieron el vídeo de lo ocurrido, de más de 10 minutos, al día siguiente sin avisarle de lo que iba a ver. "Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Si me llegan a preguntar hubiera dicho que no".

No recuerda que le dijera "no"

Tras lo ocurrido, José María López fue expulsado de forma disciplinaria por "conducta intolerable" y ella también abandonó temporalmente la casa. No presentó denuncia en ese momento, pero sí lo hizo un responsable del programa. Carlota acabó demandado a José María López y el caso se encuentra ahora en los tribunales.

Por su parte, José María aseguró ante la jueza que investiga el caso que su compañera estaba consciente mientras estaban juntos en la cama en la madrugada del 4 de noviembre de 2017, después de la fiesta. En su declaración, publicada por La Sexta, asegura que "no recuerda" que Carlota, con quien mantenía una relación dentro del 'reality', le dijera que "no" quería tener relaciones esa noche.