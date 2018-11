1 No comprar por comprar 2 Busque y compare antes de comprar 3 Cuidado con los ofertones 4 Solo las páginas web de confianza 5 Mismos derechos que todo el año

Black Friday de descuentos en los artículos, pero no en los derechos de los consumidores. Antes de adquirir un producto, por ejemplo, es importante preguntar en el establecimiento (o consultar condiciones si es una web) si este acepta devoluciones y el formato (si es en vale o en retorno del dinero) y los plazos –hay tiendas que aceptan devoluciones después de Navidad–.

Comprando por internet se pueden lograr importantes descuentos, pero también corremos algunos riesgos. La primera norma, la general, debe ser comprar solo en webs de confianza, que conozcamos. En la barra del navegador debe aparecer un candado, y se deben comprobar apartados como si tienen tienda física, si el dominio es el oficial, desde dónde envían los productos.

Un ‘preciazo’ como reclamo no tiene por qué ser sinónimo de oportunidad. De hecho, un mismo producto como un móvil u ordenador, puede ofertarse como una gran oferta pero, en realidad, esconder que incluye menos RAM o procesador. Para que no nos engañen también hay comparadores ‘on line’ de precios como Camelcamelcamel, que analiza las subidas y bajadas de precios.

Una vez se ha detectado qué artículos tenemos que comprar, lo más recomendable es llevar a cabo una búsqueda inicial de qué tiendas disponen de ese producto. Usar las páginas web de estos es una buena manera de encontrar qué productos hay en oferta, mientras que también existen herramientas como Tiendeo, que recopilan los catálogos de los comercios.

Si la pregunta es «¿qué compro en el Black Friday?», la respuesta probablemente sea «nada». Las asociaciones de consumidores recuerdan que los ciudadanos reciben muchos impactos publicitarios en busca de lograr su atención, pero recomiendan a los ciudadanos pensar bien qué se necesita y qué no para no gastar en exceso y que no se vacíe el bolsillo.