12 minutos para cada anciano

Las gerocultoras que trabajan en los centros de mayores dedican 12 minutos a cada anciano por la mañana, cuando hay que despertarlos y asearlos. Eso supone hacer la misma operación con otros cinco o seis residentes en una hora, todos con algún tipo de discapacidad, algo que los sindicatos consideran «imposible». «Para poder desarrollar ese ritmo de trabajo, en algunas residencias es preciso empezar a despertar a los mayores antes de las siete de mañana», denuncia Angélica Mazo, secretaria del Sector Servicios a la Comunidad de FSP-UGT Aragón. En su opinión, el problema de fondo es que la normativa que regula las residencias «es tan ambigua que no se cumple». «La ley dice que debe haber 0,35 gerocultoras por cada residente, es decir, 35 por cada 100, pero esa proporción no se alcanza realmente porque se contabiliza como tales a las empleadas de la limpieza y a las administrativas», subraya Mazo. Debido a la falta de personal se dan situaciones complicadas, añade la sindicalista, que asegura que en algunos geriátricos solo hay de guardia dos gerocultoras por la noche para atender las necesidades de un centenar de ancianos. «Si las cosas salen bien es por la gran profesionalidad de las trabajadoras y por una especie de milagro», añade. A las difíciles condiciones laborales se une el problema de los bajos salarios, según la representante de FSP-UGT. «En las residencias hay en estos momentos 12 categorías profesionales que cobran por debajo de los 1.000 euros brutos al mes, entre ellas las gerocultoras y el personal de limpieza», indica Mazo, que informa de que en la actualidad se está negociando el convenio colectivo del sector. El proceso se halla bloqueado debido a que las empresas no han aceptado una propuesta sindical para alcanzar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el año 2021. La dirección de las residencias argumenta que aumentar el número de empleados y empleadas (el 90% de los puestos los ocupan mujeres) supondría incrementar la mensualidad a los residentes, que, en función de múltiples factores (ubicación, servicios, grado de discapacidad) pagan por lo general entre 1.000 y 2.000 euros al mes por las plazas que ocupan, si bien no faltan los centros de mayores donde se superan los 2.000 euros.

FSP-UGT considera que las trabajadores y los residentes de los servicios privados y concertados están pagando las consecuencias de la crisis, que supuso una drástica reducción de las ayudas de la Administración autonómica. Eso explica, desde su punto de vista, que las jornadas se hayan alargado al mismo tiempo que disminuían los salarios, una inestabilidad que también ha supuesto un recorte de los derechos y de las contrataciones estables. Esta situación, opinan los delegados de los trabajadores, se ha extendido de las residencias al resto de servicios de la tercera edad, desde la ayuda a domicilio a la teleasistencia, pasando por los centros de día.