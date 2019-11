El 26% de los adolescentes ya ha apostado en algún salón de juego

El juego con dinero se está haciendo un hueco entre los jóvenes de Aragón y así lo demuestran los datos de la encuesta Estudes que, por segundo año consecutivo, reflejan esta actividad. Ya se considera «una importante acción» de ocio entre estudiantes de 14 a 18 años en Aragón, especialmente en su forma presencial. Los resultados señalan que el 26% de los adolescentes ya han apostado alguna vez en algún salón de juego, el doble que hace dos años, mientras que casi el 11% lo ha hecho online en los últimos 12 meses.

Según explicó ayer Luis Gascón, jefe de servicio de Promoción de la Salud, el perfil «mayoritario» de quienes acuden a estos locales lo hacen para apostar dinero para quinielas, apuestas deportivas, tragaperras o loterías, mientras que online destacan videojuegos con dinero y también apuestas deportivas.

Además, se nota una evolución en la actividad en función de la edad. Así, cuando el joven se acerca a los 18 años y la mayoría de edad, aumentan las apuestas presenciales. Por género, son más los chicos los que ejercen este ocio, mientras que las chicas apenas son el 3%. Estos datos, unidos al auge de las casas de apuestas en Aragón y muy próximas a centros educativos, preocupan en la consejería de Sanidad.

La publicidad / «Hay que hacer una reflexión. Se está trasladando a los jóvenes esa cultura del juego que hay en España entre los adultos y que se está pasando a la generación que viene por detrás», indicó ayer el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo. El departamento, en este sentido, es consciente de que hay que hacer algún tipo de planteamiento para atajar esta situación. «Pasaría por una necesidad de restringir la publicidad que hay, que es excesiva», dijo. El acceso a páginas web de apuestas deportivas requiere del DNI, pero es aquí donde está la pillería de muchos jóvenes, que acceden con documentos de otras personas y apuestan dinero.

El sector del juego online, ante la mala fama que ha cosechado en los últimos tiempos debido a la creciente adicción, ha decidido autoregularse y poner algunos límites a la publicidad de las casas de apuestas por internet y otras actividades asociadas. Así, la comisión de seguimiento del código de conducta sobre comunicaciones comerciales ha aprobado una modificación del mismo, a petición de la Asociación Española del Juego Digital (Jdigital) y en colaboración con los principales medios de comunicación.

La principal novedad, que entrará en vigor el 15 de enero, hace referencia a que los deportistas en activo ya no podrán protagonizar los anuncios. Además, para incrementar la protección hacia los menores, los spots no podrán estar interpretados por personas menores de 25 años ni reconocibles y que participen en espacios infantiles. Asimismo, antes de las 22.00 horas no podrán anunciarse bonos o promociones en directos televisados y online, como partidos de fútbol.

Los empresarios de salones en Aragón dicen que no han detectado menores

La Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón asegura que «no se ha detectado la presencia de ningún menor» al menos en los últimos dos años en los establecimientos de la comunidad. «Hemos manifestado insistentemente que un nivel de tolerancia cero con este tema», aseguraron. Los empresarios, además, defienden que el juego es una actividad «completamente lícita, y perfectamente normada y reglada en todos sus extremos por la Ley 2/2000 del Juego de Aragón», recordaron

Asimismo apuntaron que los salones de juego, conforme al resultado de las «innumerables inspecciones» realizadas, «cumplen con la normativa que les incumbe», insistieron. «Todos los salones de juego de Aragón han sido autorizados para su apertura, tanto por el ayuntamiento correspondiente como por la DGA», dijeron.