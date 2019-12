Presupuestos participativos: 31 proyectos en la picota

Solo faltan unos días para el 31 de diciembre, una fecha marcada en rojo desde hace dos años para los 139 proyectos valorados en 7 millones de euros que se aprobaron en los presupuestos participativos de Zaragoza. Era el límite que se daba el ayuntamiento para adjudicar todos ellos y que su ejecución, después de llamar a votar a los vecinos de todos los distritos, no corriera peligro.

Pero la realidad ahora es que hay 31 proyectos de los que se eligieron entonces que están en la picota, 9 totalmente parados o pendientes, el 6,5% del total, y 22 «en gestión», un 15,8%, que difícilmente saldrán adelante en lo que falta.

Así llegarán a la reunión que el próximo martes ha convocado el responsable de Participación del Gobierno PP-Cs en el consistorio con los servicios, para decidir qué hacer con todos aquellos proyectos que no se han podido licitar ni adjudicar ni, por tanto, ejecutar a tiempo. De hecho, pueden ser incluso más, ya que en este listado provisional del pasado mes de noviembre, se añadían otros 35 en «proceso de contratación», es decir, con posibilidades de llegar a tiempo. Suponen un 25,2% del global, de manera que esa lista puede acabar representando casi la mitad de aquellos 139 proyectos que se votaron y aprobaron.

Dos años después de conocer las preferencias de los zaragozanos, solo 63 proyectos se han finalizado y hay diez ya iniciados que, por tanto, se salvan de la quema. Un 52% es el resultado de dos años de gestión y, en estos momentos, la decisión no pasa por impulsar o no la contratación, sino por decidir qué proyectos se rescatan para el 2020, en unos presupuestos que aún no se conocen, y cuáles se descartan definitivamente. Teniendo en cuenta que el Gobierno PP-Cs presentará las cuentas ese mismo martes o al día siguiente, no está muy claro si la sentencia ya está firmada de antemano, pero el martes se conocerán cuáles no se harán nunca.

MALA GESTIÓN / Para el responsable de Participación, Javier Rodrigo, «es un mal resultado» este balance de cumplimiento dentro de un proceso, el de los presupuestos participativos, que adolece de «un mal planteamiento y un fallo total de previsión por parte del Gobierno anterior de Zaragoza en Común para que se hubiera puesto en marcha». «Un ejemplo claro son las obras en los colegios, que no se han paralizado sino que se decidió agruparlas en lotes y así no se podían hacer a tiempo. Pero ya les trasladamos nuestro compromiso de llevarlas en el presupuesto del 2020», explica el edil de Ciudadanos (Cs). O la pista de parkour en el Actur, que «se va a hacer desde Zaragoza Deporte».

El día 10 harán el «balance final» con los técnicos municipales. «Sabremos lo que se va a ejecutar y lo que no dependiendo de la utilidad que demuestre cada servicio», añade el concejal, quien no oculta que la voluntad política puede tener mucho que decir respecto a algunos de ellos. Por ejemplo los carriles bici. Hay un total de cinco tramos que votaron y aprobaron los vecinos, entre ellos el del eje del paseo Pamplona, María Agustín y hasta la rotonda de la Ciudadanía.

Sin ejecutar y siendo uno de los más votados, se descartará porque no da tiempo y porque «hay proyectos que en el Gobierno no consideramos que sean prioritarios». Y los carriles bici no lo son para PP y Cs. Este y los cuatro restantes. «Necesarios son todos los proyectos pero no nos sentimos responsables de que no se hayan ejecutado y hay unas limitaciones presupuestarias obvias en el 2020», apostilla el responsable de Participación.

La situación en los proyectos aprobados para los barrios rurales en aquellos presupuestos participativos de hace dos años es mucho mejor que en los distritos. Con un millón de euros disponibles, se aprobaron 67 proyectos pero solo hay 3 aún pendientes, 13 en gestión, 8 en proceso de contratación y 3 iniciados, en ejecución.

Un total de 40 ya están finalizados, el 59,7% del total, mientras el 23,9% están igualmente en la picota y el 16,4% restante, o ya están en obras o en vías de ser adjudicados.