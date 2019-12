Absueltos de corrupción deportiva los acusados del Levante-Zaragoza

Ocho años y más de seis meses después, el Levante-Zaragoza, disputado el 21 de mayo del 2011 y con victoria zaragocista por 1-2 para sellar la permanencia en Primera, vuelve a tener un resultado, en este caso en los juzgados y con la absolución del delito de corrupción deportiva por parte del juez Manuel Aleis, titular del juzgado de lo penal 7 de Valencia, a los 41 acusados. El 42 es el Zaragoza como club, que también quedó absuelto en una sentencia que fue notificada poco antes del mediodía de este lunes en la Ciudad de la Justicia. Mientras, Agapito Iglesias y Javier Porquera, entonces presidente y consejero respectivamente, sí han sido condenados por un delito de falsedad documental a un año y tres meses de prisión. Sobre la sentencia del juez Aleis caben recursos ante la Audiencia Provincial de Valencia y el Tribunal Supremo.

La impresión en las defensas de los acusados era en este lunes de batalla ganada y así lo expresaban, porque la sentencia absolutoria para los 41 acusados deja claro que no se puede probar que existiera amaño en el partido. A la Ciudad de la Justicia de Valencia acudieron algunos de los acusados, como el exjugador del Zaragoza Boutahar o el del Levante Ballesteros, pero sobre todo se presentaron a recibir la notificación los abogados o procuradores. En el caso del Zaragoza, por ejemplo, acudió su procuradora.

En los acusados, la sensación de satisfacción y de liberación era clara, aunque algunos sí estudiaban presentar algún tipo de reclamación por daños y perjuicios, mientras que en otros casos se descartaba de pleno. Hay que recordar que esta batalla judicial por el presunto amaño ya la ganaron los acusados en primera instancia, cuando en julio del 2017 la jueza de instrucción Isabel Rodríguez archivó la causa, mientras que en enero del 2018 la Audiencia Provincial de Valencia atendió el recurso de LaLiga, la Fiscalía y el Deportivo, y reabrió la causa que empezó el 3 de septiembre pasado.

La acusación pedía penas de dos años de cárcel, seis de inhabilitación en la práctica deportiva y hasta 3,4 millones de multa para cada acusado, mientras que el Zaragoza como entidad se enfrentaba a una multa de 730.000 euros a pagar en dos años. Agapito, Checa y Porquera se enfrentaban a un delito de falsedad documental con dos años de prisión y multa de 9 meses a 50 euros diarios y finalmente han sido condenados Agapito y Porquera, que ejercía las labores de director financiero, a ese año y tres meses de prisión y a pagar una parte de las costas. Checa, secretario general y consejero, quedó absuelto.

El juicio quedó visto para sentencia el 18 de octubre. Los 42 acusados son los 36 futbolistas del Levante y el Zaragoza convocados para ese partido. Son Lanzaro, Doblas, Da Silva, Jorge López, Ander, Braulio, Ponzio, Gabi, Diogo, Obradovic, Uche, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosik, Bertolo, Boutahar, Lafita, Pallardó, Munúa, Rodas, Jordá, Suárez, Xavi Torres, Stuani, Wellington, Jefferson Montero, Robusté, Venta, Reina, Caicedo, Iborra, Xisco, Ballesteros, Juanfran y Cerra. Además, estaban acusados el técnico Javier Aguirre, Agapito, Checa, Porquera, el exdirector deportivo Antonio Prieto y el propio club.

El juez apunta que no puede darse por probado que ese dinero, 1,73 millones de euros, fuera a parar a los jugadores del Levante. Esa cifra se cambió en el informe de conclusiones, porque se añadieron los 765.000 euros para la plantilla a la cantidad de 965.000 que figuraba en la acusación inicial realizada con transferencias de entre 85.000 y 90.000 euros a nueve jugadores. Ese dinero se justificó en nóminas en septiembre del 2011.

La sentencia admite que los movimientos de cuenta de los jugadores del Levante son un indicio, pero entiende que no resultan «suficientes» para ser una prueba del fraude deportivo. Explica que las tesis de las acusaciones se apoyan en el testimonio del denunciante, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el informe estadístico de esta entidad sobre el partido y el informe de la Agencia Tributaria que apuntaba a un descenso de las extracciones de dinero y de pago con tarjeta de los jugadores del Levante.

Destaca que la declaración de Tebas es únicamente un «testimonio de referencia» que no se ha visto corroborado por otros testigos. Los informes de la Agencia Tributaria «constituyen un indicio incriminatorio válido del posible amaño», pero no permiten «afirmar sin ningún género de dudas que constituyen prueba bastante de la comisión del delito de fraude deportivo con el que se le relaciona» al Levante-Zaragoza.

Tampoco la grabación del partido revela «indicios claros o inequívocos del posible amaño», pues este transcurrió «dentro de los cauces de la normalidad». La sentencia admite que para justificar los movimientos bancarios «se habrían ofrecido explicaciones insuficientes o no justificadas y revelan cambios de comportamiento generalizados y análogos que resultan compatibles con la recepción de dinero en efectivo». Pero agrega que, aun constituyendo un «indicio global válido» para sostener una posible acusación, no resulta «suficiente».

La sentencia desacredita la información aportada por el «misterioso confidente» del presidente de la Liga, entre otras cosas porque hablaba de Javier Paredes como capitán del Zaragoza cuando no lo era (Gabi, Ponzio y Jorge López eran los capitanes en la temporada 2010-2011). Tebas realizó la denuncia tras el testimonio de un cliente, un exjugador del Zaragoza, saltándose el secreto profesional y después se acogió a él para no revelarlo. En todo caso, el juez no declaró nulo en sentencia el juicio por este motivo. El magistrado dice que el «punto más débil de las acusaciones» es el de «probar la participación directa y eficaz de todos los acusados en el supuesto amaño», algo que cree que «no se ha probado».

Por último, la sentencia condenatoria de Iglesias y Porquera recoge que acordaron que se contabilizaran «mendazmente» esas disposiciones de efectivo. Según el juez, el pago de esas primas no era real y se fingió para ocultar la salida del dinero ante la inminente declaración de concurso de acreedores. El juez exculpa de esta maniobra a Checa, porque entiende que no consta que actuara realmente como consejero desde su nombramiento.