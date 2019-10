Agentes sociales y alcaldes acogen con optimismo la transición minera

Los alcaldes de la comarca de Andorra afectados por el cierre de la térmica –previsto para junio del 2020–, representantes institucionales y de las organizaciones empresariales y sindicales respiraron con cierto alivio tras la reunión mantenida ayer con la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. En el encuentro, que se prolongó durante casi cuatro horas y al que asistieron más de 40 personas, se dio cuenta de qué pasos se llevarán a cabo para la firma de un convenio para una transición justa en la zona. Todo ello, claro, sujeto a los resultados de las elecciones del 10 de noviembre.

Pese a todo, el optimismo fue el común denominador al término de la reunión. El alcalde de Andorra, Antonio Amador, celebró lo «positivo» del encuentro porque, a su juicio, servirá para asignar un uso «correcto y eficiente» de los recursos. Especialmente satisfecho se mostró por la decisión de asignar al municipio la concesión hídrica de 18 hectómetros cúbicos al año que tenía Endesa para refrigeración de la central.

«Andorra tendrá ahora una importante capacidad de abastecimiento para uso industrial» que podrá atender la demanda de las empresas que quieran instalarse allí, dijo Amador, que también destacó la decisión de que los 1.000 megavatios (MW) que tiene ahora Endesa se adjudiquen en concurrencia competitiva al proyecto más innovador y que más empleo genere en la zona.

La CEOE turolense

El presidente de CEOE Teruel, Juan Antonio Pérez Cebrián, también salió satisfecho del encuentro y significó que «por primera vez se aplica la lógica en la provincia de Teruel a la hora de buscar una transición justa», ya que ayer quedó demostrado que hay «un análisis serio» de la situación. «Por primera vez vemos que hay un horizonte de posibilidades a pesar del problemón que tenemos», subrayó Pérez Cebrián. Tanto es así, que el líder de los empresarios turolenses se mostró convencido de que «se recuperará el empleo y la actividad en la zona».

El propio presidente de Aragón, Javier Lambán, concretó que en estos momentos hay sobre la mesa hasta siete proyectos potenciales en la comarca. No dio nombres, aunque sí aludió a la apuesta de Forestalia, que levantará la planta de pellets más grande de España y que dará empleo a más de 60 personas. A ello se añadirán otros 400 empleos, fruto de la inversión de 2.400 millones que destinará la compañía aragonesa a renovables en 50 municipios de la provincia. Precisamente, Forestalia estuvo presente en la reunión, a la que tampoco faltaron representantes de Samca, Grupo Térvalis y Endesa. Desde la óptica sindical, tanto UGT y CCOO pusieron de manifiesto que el punto de partida es «positivo» para tratar de enderezar la situación en la comarca. Aunque la ministra Ribera no concretó qué parte de los 600 millones de euros previstos por el Gobierno para revitalizar las cuencas mineras irán destinados a la comarca de Andorra, recalcó que habrá ayudas diversas para la reconversión de la zona. Sin embargo, las partidas finales no se conocerán hasta que se sepan los proyectos susceptibles de recibirlas.

Por lo pronto, hay prevista una reunión tras las elecciones y, posteriormente, se abrirá un proceso participativo con todos los agentes implicados. La firma del convenio se producirá a partir de mayo del próximo año.