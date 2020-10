Albarracín suma 7 casos más y el 80% es de la residencia de Terriente

La zona básica de Salud de Albarracín hizo saltar las alarmas el pasado jueves cuando se detectaron un total de 53 positivos. Desde el primer momento se supo que se trataba de un brote en la residencia El Sabinar del Río, en Terriente. El alcalde de Albarracín, Míchel Villalta, explicó que «el 80% de los positivos» corresponden a dicho centro y que, aunque la zona de salud comprende casi la mayoría de los municipios que conforman la limitación comarcal, «la cifra no deja de ser es escandalosa», comentó. En las últimas 24 horas la zona básica de Albarracín registró siete casos más que hacen no bajar la guardia en todas las localidades de la zona. «Nosotros ahora tenemos un gran factor de riesgo porque hemos tenido mucho turismo en el mes de septiembre», explicó Villalta.

Por su parte, la Residencia Santo Tomas de Aquino, en la localidad de Daroca, asume desde hace una semana un brote con un total de 38 positivos. Ayer, el alcalde del municipio, Álvaro Martínez, contó que solo les habían dado cuatro resultados más de los 25 que quedan y que «por fortuna, han sido resultados satisfactorio porque han sido negativos». Además, Martínez aseguró que «lo bueno de la situación, dentro de todo lo malo, es que solo hay tres personas que están más graves» y que el resto se encuentran con poca fiebre y estables.

Del total de casos positivos registrados en esta residencia, cuatro de ellos corresponden a trabajadores del centro y el resto, 34, pertenecen a las PCR de usuarios del centro de mayores.

Martínez cuenta que «dentro de la gravedad la situación es estable» y que no ha habido que trasladarlos a un centro covid y que la residencia se ha sectorizado para que no haya ningún tipo de contacto entre unos y otros. «Actualmente las habitaciones se desinfectan dos veces al día, están prohibidas las visitas y las salidas. Desde el ayuntamiento no podemos hacer más de lo que ya hemos hecho», explicó Martínez, que contó que estaba orgulloso de la gestión que se había hecho a pesar de que en su momento le dijeron que «era muy drástico con las medidas de seguridad respecto a las visitas al centro».

Finalmente, el gran cuidado por cumplir con todas las medidas no ha tenido el resultado que se quería y el viernes de la semana pasada, justo un día después de vacunarse, los trabajadores comenzaron a notar fiebre entre los usuarios. «En un primer momento pensamos que era reacción a la vacuna pero cuando se mantuvo, nos preocupamos y solicitamos las PCR», contó Martínez, que asegura que «con precaución y cautela saldremos de esta».

La Academia Militar registra un brote de más de 20 casos

La Academia General Militar de Zaragoza registró el pasado jueves un brote que, según informaron a este diario fuentes cercanas a la academia, afecta a más de 20 personas que ya no pertenecen solo al primer curso. Actualmente, se han tomado medidas y se han establecido grupos burbuja en el comedor con aquellas personas con las que se comparten aulas. Además, aseguran que la sala destinada a la enfermería se encuentra llena y que las dos naves, destinadas para aquellos militares que necesitan hacer noche en Zaragoza, se encuentran también al 100% de ocupación. Por su parte, la Academia General no ha podido facilitar los datos del número exacto de positivos debido a que explican que «son datos confidenciales».