Alegría pisa la moqueta roja

El Ayuntamiento de Zaragoza ya está preparado para la pegada de carteles oficiosa que se celebra hoy en el salón de plenos. Los cinco partidos políticos con representación en la corporación asisten hoy al primer debate preelectoral puro y duro en el que hasta los silencios y las ausencias serán destacadas. Y entre ellas, una por encima de todas, la del presidente de Aragón, Javier Lambán, que se verá obligado a plantar al alcalde de Zaragoza en el último debate sobre el estado de la capital aragonesa en la legislatura por otros compromisos de su apretada agenda. Cuando el primer edil tome la palabra hoy, a las 10.00 horas, el presidente aragonés estará en el comité ejecutivo de la CEOE, la patronal aragonesa, a la que fue citado este mes y también el anterior, cuando acompañó al expresidente del Gobierno Felipe González.

Ni siquiera podrá acercarse después, ya que de su cita con la patronal saldrá casi volando hacia la localidad turolense de Andorra, ya que hoy también es el «día en el que se podía reunir con sindicatos y empresarios de la zona a propósito del cierre de la térmica», explicaban ayer las fuentes oficiales del Ejecutivo autonómico.

Todas las lecturas posibles caben ante esta decisión adoptada esta misma semana, tras la celebración del acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución española, pero a nadie se le escapa que pone de relieve la evidente ruptura existente entre Lambán y el alcalde de Zaragoza. Este último sí acudió al último debate sobre el estado de la comunidad, en el que se anunció la fecha para una bilateral DGA-Ayuntamiento que acabó cancelándose y que nunca se llegó a celebrar.

Ahora, la cita en el consistorio llega sin nueva fecha para ese encuentro, enmarcado como una cita obligatoria en la ley de capitalidad, y con muchos frentes abiertos entre ambas instituciones. La cesión a la ciudad de parte de los antiguos juzgados, la deuda del tranvía y, sobre todo, las diferencias irreconciliables en el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) son asuntos sin zanjar que les separan y les enfrentan. Y no parece que este gesto del socialista vaya a contribuir a acercar posturas.

Pero la ausencia de Lambán, que no ha faltado a ninguna de las ediciones anteriores, también contribuye a cederle todo el protagonismo a Pilar Alegría, la próxima candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza que sí está previsto que acuda. En este caso, será la representante del Gobierno de Aragón en el debate municipal. La consejera de Innvovación, Investigación y Universidad tiene comisión en las Cortes de Aragón que comienza a la misma hora que Santisteve toma la palabra, a las 10.00 horas, pero no es obligatoria su asistencia al no tener solicitada ninguna comparecencia.

Solo estaba previsto que acudiera al debate en el ayuntamiento el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, pero finalmente no lo hará ya que acompañará a Lambán a Andorra para participar en las reuniones con los sindicatos y los empresarios.

Alegría pisará por primera vez como candidata la moqueta roja del salón de plenos de Zaragoza. Llegará como consejera aunque todos la verán como la aspirante socialista a relevar a Santisteve, incluso él. Ambos vivirán su primera toma de contacto en esta pegada de carteles virtual, solo comparable a la presencia de la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, que también parece apuntarse al desembarco en el consistorio en la próxima legislatura.