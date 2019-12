El alivio por una decisión razonada

Muchos de los acusados no quisieron hablar, aunque sí reconocían en privado que el tiempo les ha dado la razón, otros sí lo hicieron, como Javier Aguirre, a través de su actual club, el Leganés, y algunos como Boutahar o Ballesteros, mostraron su reacción tras recoger en persona (fueron muy pocos los que acudieron, ya que no tenían la obligación de ir) la notificación de la sentencia en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Mientras, los abogados de los acusados consultados por este diario reconocieron que la misma se ajustaba a los razonamientos jurídicos, al considerar que no había pruebas del amaño, además de mostrar su satisfacción por la absolución.

«Estoy muy contento por mí y por mi familia, siempre confié en la justicia. Un abrazo a todos», aseguró Aguirre en las redes sociales del Leganés, mientras que Boutahar, en los micrófonos de Aragón TV, comentó a la salida de la Ciudad de la Justicia, a donde acudió junto con su abogado, que «por fin ha acabado esto, los jugadores no somos culpables y podemos seguir con nuestras vidas. Todos somos felices y especialmente yo», reseñó.

Mientras, Juan de Dios Crespo, abogado de Ponzio, Bertolo, Juanfran, Cerra y Pallardó, aseguró a este diario que «el juez ha hecho lo correcto, porque no hay pruebas suficientes para determinar que hubo ese presunto amaño. Y eso es lo básico en la Justicia. El magistrado ha hecho lo que le pedía la Audiencia Provincial, reabrió el procedimiento, ha llevado a cabo la causa y ha visto que no había pruebas», comentó el letrado, el que más acusados defiende en esta causa: «He hablado con mis representados y la satisfacción es enorme, todos están muy contentos, liberados, porque veían sus vidas cortadas. No solo era la pena de cárcel sino también la inhabilitación deportiva de seis años, porque eso supone un peso a largo plazo, aunque ya te hayas retirado, por si eres entrenador, ojeador, director deportivo... Les dejaba muy frenados en su futuro, además, claro está, de la multa económica». Esta última era de 3,4 millones de euros a cada uno de los 41 acusados.

Sobre la posible presentación de una demanda por daños y perjuicios, De Dios Crespo reconoció que «obviamente hay un daño grande, pero vamos a esperar y a estudiar bien todo. Lo tengo en mente pero no está claro si lo vamos a hacer».

Por su parte, José Antonio Choclán, abogado de Gabi y de Lafita, dijo que se trata de «una sentencia muy razonada y fundada, el magistrado ha dirigido perfectamente el juicio, con un trato exquisito y se ha impuesto el razonamiento jurídico en un contexto muy mediatizado, lo que siempre es difícil. La sentencia es impecable y estamos muy satisfechos», indicó Choclán, sin duda el abogado más mediático en esta causa, puesto que su bufete ha defendido a Cristiano, Mourinho o Cristina Cifuentes. El abogado sí confirmó que en ningún caso se plantean una demanda por daños y perjuicios: «Seguro que no. Es que a mi juicio es improcedente. Había unos indicios que justificaban ir a juicio y una vez que se ha demostrado que no hay esos razonamientos jurídicos que justifiquen una sentencia condenatoria pues el juez ha obrado en consecuencia».

Mientras, el abogado de Ivan Obradovic, Jaime Sanz de Bremond, afirmó que era «una sentencia esperada pero jamás se debió llegar a este punto de sentar en el banquillo a muchos acusados, lo que vulnera los derechos del ordenamiento jurídico procesal. Bienvenida sea la sentencia, pero ese juicio no se debió celebrar nunca». Para Sanz de Bremond, «el procedimiento ha causado graves perjuicios a muchos deportistas, entre ellos a mi cliente. No es de recibo tener que estar escuchando su posible implicación durante tanto tiempo cuando no había pruebas», por lo que no descartó una demanda por daños y perjuicios.

La visión de Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, que acaba de dimitir de su cargo para presentarse a nuevas elecciones, no se mostró en 'Marca' contrariado por la sentencia. «No estoy infeliz ni defraudado, nunca me alegro de las condenas, por justas que puedan ser, o por absoluciones con tantas dudas. Lo único de lo que me alegro es de que esta lacra la hemos eliminado del fútbol profesional. Quiero destacar a todas las fuerzas del orden público, la Fiscalía Anticorrupción y los empleados de LaLiga. Que algo raro ocurrió en ese partido nadie lo duda. Nuestra obligación ante indicios es denunciar, investigar e intentar extirpar la lacra», finalizó.

Por último, Sergio Ballesteros, uno de los acusados, recalcó el daño hecho por Tebas. «Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como el que tiene hay que medir mucho las palabras, ha estado 5 años haciendo declaraciones de todo tipo, ha hecho mucho daño a mucha gente y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto. Es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español», concluyó.