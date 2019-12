Aragón aprueba mates y ciencias en el informe PISA

A los alumnos de Aragón se les dan bien las matemáticas y las ciencias. Así lo refleja el informe PISA del 2018, el sistema de evaluación internacional a menores de 15 años realizado en 72 países y que cada tres años deja infinidad de titulares sobre los planes educativos de cada territorio.

Esta vez los datos son positivos para Aragón ya que, según el documento presentado este martes, los estudiantes de la comunidad están por encima de la media española y de los países integrantes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las competencias de estas asignaturas. En concreto, los estudiantes aragoneses han obtenido 497 puntos en matemáticas y 493 en ciencias, cuando la media de la OCDE está en 489 puntos en ambas competencias y en España en 481 y 483, respectivamente.

Aún así, los resultados registrados en la comunidad son ligeramente inferiores a los testados en el último informe PISA que se publicó en el 2015. Entonces, en matemáticas se lograron 500 puntos y en ciencias 508 y la noticia volvió a ser buena para la comunidad, ya que Aragón volvía a estar por encima de las medias española y de la OCDE.

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha valorado positivamente las cifras del 2018, aunque indicó que «hay que seguir trabajando» para mejorar. «Estamos en el 5º puesto en ciencias y en el 7º en matemáticas. En todas las comunidades ha habido un retroceso generalizado que prueba que la LOMCE no es la ley más adecuada para mejorar la atención del alumnado», ha dicho Faci.

El consejero ha incidido en que la LOMCE «se debe modificar» porque su aplicación ha supuesto «perder puntuación» a nivel nacional. «La ley rompe los ciclos porque hay un tratamiento solo de curso, también termina con la evaluación continua. Nosotros hemos intentado paliar desde que llegamos los efectos de los recortes y de la LOMCE, pero todos hemos bajado puntos y eso demuestra evidentemente que la LOMCE es una ley que ha perjudicado al sistema educativo», ha insistido Faci.

MEDIDAS PALIATIVAS / Cuando el Gobierno de Javier Lambán llegó al poder en Aragón en la pasada legislatura una de las primeras medidas que se adoptó, con Mayte Pérez como consejera de Educación, fue minimizar los efectos de la LOMCE en las aulas aragonesas. Para ello, el Ejecutivo, dentro de sus competencias, redujo las ratios de alumnado por aula, favoreció la atención a la diversidad y los refuerzos educativos, y modificó también algunos de los aspectos del currículo educativo con el fin de que la aplicación de la ley «regresiva» del PP fuera menos perjudicial.

«Todos estos cambios se notarán en el próximo informe PISA, estoy convencido», ha señalado Faci. El consejero criticó que, entre las pretensiones de la LOMCE, estaba poner el foco en la evaluación «por encima de la adquisición de competencias».

Por otro lado, los resultados en la competencia de compresión lectora, que habitualmente también se ofrecían con el informe PISA, han quedado relegados a otros momento porque se han detectado «distorsiones», ha dicho Faci.

Sobre esta cuestión, el consejero afirmó que desconoce lo ocurrido y confió en que en el próximo consejo sectorial de Educación se aporten explicaciones. A nivel nacional, el Ministerio de Educación tampoco ha aportado respuestas y se ha limitado a decir que no se han hecho públicos después de que el organismo internacional detectara anomalías en su elaboración de datos.

COMPRENSIÓN LECTORA / Miyako Ikeda, analista de la OCDE, ha asegurado que investigar lo sucedido en comprensión lectora llevará mucho tiempo. Será cuestión de meses saber qué fallo y por qué muchos alumnos españoles (no se sabe de qué territorios concretos) contestaron —en cuestión de segundos y no minutos, como hubiera sido lo deseable— todas las preguntas sí o todas las preguntas no en lugar de hacerlo de forma correcta. Ikeda fue tajante al asegurar que los datos «inverosímiles» en lectura no han contaminado de forma significativa los de ciencias y matemáticas.

Aragón participa en este programa de evaluación internacional desde el 2003 y, desde el 2006, lo hace además con una muestra ampliada de centros, lo que permite obtener datos acerca del nivel de adquisición de competencias de los estudiantes aragoneses.

Por otro lado, el informe PISA también constata que, en España, los inmigrantes obtienen un peor rendimiento frente a los nativos. También deja claro que a mayor nivel socio económico de las familias mejor es el nivel académico. Respecto a la repetición de curso, va disminuyendo ligeramente pero todavía está lejos del promedio de la OCDE.

ACOSO ESCOLAR / En lo que España (y todas las comunidades) sí tiene mejores datos es en la guerra contra el acoso escolar. El informe de PISA refleja que el 17% de los encuestados ha sufrido bullying (varias veces en el último mes). En ese capítulo, la media de la OCDE es del 23%. Sin embargo, el dato no debe llevar al aplauso. Con que haya un solo caso de acoso escolar es una mala noticia y, además, ese 17% supone una subida de dos puntos porcentuales frente al informe del 2015.

Prácticamente la totalidad de los chavales (el 92%) considera bueno ayudar a compañeros que estén siendo acosados. Tal y como demostró el último informe del Defensor del Profesor, en las aulas españolas cuesta mucho trabajo empezar la clase dado el alboroto que provocan los alumnos. El 39% de los encuestados reconoce que lleva «mucho tiempo» poner la paz necesaria.

El 30% de los alumnos se saltan algún día de clase (no especifica si puede ser por enfermedad) frente al 21% de la media internacional. En España, sin embargo, es menos frecuente llegar tarde a clase: el 44% frente al 48% de media de la OCDE.

Tres de cada cuatro estudiantes españoles (el 74%, frente al 67% de la OCDE) se declara satisfecho con su vida. El 96% asegura que a veces, o siempre, está feliz. Los que están tristes no superan el 4%.