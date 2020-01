Aragón, preparado ante posibles casos de coronavirus

El personal sanitario de los hospitales de Aragón y de los centros de salud ya saben cómo actuar ante un posible caso de coronavirus detectado en la comunidad. El procedimiento, que se actualizará en todo caso en función de la situación epidemiológica y de las directrices que llegan desde el Ministerio de Sanidad, decreta poner en marcha un circuito de actuación y este ya ha sido comunicado a todas las partes.

El posible afectado por el nuevo coronavirus, que ha surgido en Wuhan (China) y se considera agente causal de un brote de casos de neumonía, será valorado en Aragón en el lugar al que acuda con síntomas: centro de salud, hospital o su propio domicilio. Si tras una primera valoración se considera que puede ser susceptible de caso, al paciente se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se le situará en una habitación en aislamiento en el caso de encontrarse en un hospital. Si la comunicación de su afección se hace en un centro de salud o desde su propia casa, «inmediatamente», según precisaron a este diario fuentes del Departamento de Sanidad, se debe llamar al 061 para que la ambulancia traslade al paciente al hospital. Mientras llega el vehículo, la persona también deberá permanecer aislada bien sea en su domicilio o en Atención Primaria, por precaución.

DIFERENTE AL ÉBOLA / Para manipular al posible afectado por el coronavirus, el personal deberá portar un material de prevención que deberá constar de gafas, mascarilla y una bata desechable «como las que se usan en los quirófanos», apuntaron desde la consejería. «Se trata de un equipo que está entre un proceso respiratorio clásico y una infección de alto riesgo», precisaron.

Este material también deberá estar disponible en las ambulancias, ya que serán los vehículos encargados de realizar el viaje del paciente al hospital. En cualquier caso, el circuito que se pondría en marcha ante un posible infectado en Aragón no tendría nada que ver con el protocolo de actuación que se desplegaba por una alerta de ébola. Es decir, no hay un centro de referencia como lo era entonces el Royo Villanova, sino que el afectado quedaría aislado la habitación de cualquier hospital. Tampoco el material a utilizar es parecido a los equipos tipo buzo usados entonces.

Para saber si el enfermo cumple con la definición de caso, se debe notificar la situación a la Dirección General de Salud Pública bien desde el centro de salud o desde el hospital. En concreto, y según la provincia, se tiene que contactar con la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección en Zaragoza, Huesca o Teruel. El personal dispone de unos teléfonos para llamar de lunes a viernes, pero si el posible contagio se produjera en fin de semana o festivo, así como fuera del horario de 8.00 a 15.00 horas laborable, «la comunicación del suceso se iniciará llamando al 112, solicitando hablar con el Sistema de Atención a Alertas de Salud Pública», según la circular.

VALORACIÓN / Para realizar la detección, los sanitarios deben cumplir con un proceso que, básicamente, consiste en una serie de preguntas. En este caso, se incluyen criterios clínicos y «de manera específica» los epidemiológicos. Estos consisten en saber si el paciente ha estado en los 14 días previos de viaje a Wuhan o si ha mantenido contacto estrecho con un caso confirmado.

Si se considera al paciente como caso en investigación, es decir, que cumple al menos un criterio epidemiológico y otro clínico, se realizará la gestión pertinente, incluidas las medidas de prevención y el control de la infección necesarias. Estos casos deberán ser trasladado por el 061 al hospital.

"ESCASO POTENCIAL" / El coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas. Desde el Departamento de Sanidad apuntan que «no puede descartarse que aparezca algún caso importado en Aragón» procedente de la zona de riesgo en China. Sin embargo, también aseguran que «en este momento» se valora que tiene «muy escaso potencial» de afectación en la comunidad.» En todo caso, el sistema sanitario está preparado para manejar éste y otros problemas», indicaron.

La enfermedad tiene, por ahora, características clínicas y de gravedad similares a la gripe, que atraviesa ahora su pico más alto. Se trata de estornudos, fiebre y síntomas de infección respiratoria aguda.

Pedido «de urgencia» de mascarillas desde las farmacias

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, ante la situación de desabastecimiento de mascarillas en varias boticas de Aragón, ha realizado, a través de sus almacenes de distribución, un pedido «de urgencia» de este material. «Se espera que en unos días llegue a las farmacias», garantizaron a este diario fuentes de la institución. La solicitud ya está realizada y ha sido necesaria tras agotarse, sobre todo en los últimos días, todo tipo de mascarillas.

En la farmacia Artal, por ejemplo, consiguieron ayer varios lotes de mascarillas pero a través de otros laboratorios que no es 3M, el habitual. Este último ya confirmó que no tienen estoc. «He contactado esta mañana (por ayer) con 3M para saber si nos iban a liberar material y me han dicho que será a partir de mañana miércoles cuando, de forma generalizada, volverán a llegar a todas las farmacias», señaló Manuel Arribas, responsable de compras en Artal.