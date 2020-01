Zaragoza prohíbe el aparcamiento en las aceras de Los Sitios

La concejala de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció ayer que hoy comienza la «parte práctica» de la prueba piloto por la cual se pretende prohibir aparcar en las aceras en el entorno de la Plaza de los Sitios a las motocicletas, patinetes y bicis. Por el momento, no se multará a los infractores y tan solo serán advertidos verbalmente o por escrito, pero a partir del 3 de febrero llegarán las sanciones. La cuantía de estas oscilarán entre los 36 y los 200 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Este plan, que ya fue anunciado por el ayuntamiento hace varias semanas, se implantará en un área delimitada por las calles Coso, paseo Independencia, plaza San Miguel, paseo la Mina y Constitución.

La zona se utilizará como banco de pruebas para después extender esta medida por el resto de la ciudad, algo que previsiblemente, según anunció Chueca, se hará por zonas y no de golpe y en un periodo de unos 6 meses, para que dé tiempo a corregir los posibles problemas que surjan con la implantación de este sistema. La rapidez con la que se extienda la norma dependerá, asimismo, «del nivel de aceptación que tenga entre los ciudadanos», explicó la concejala.

MÁS PLAZAS/ El objetivo es garantizar que los peatones y las personas con movilidad reducida puedan moverse por las aceras sin sortear obstáculos y evitar el «caos» que, según Chueca, se había instaurado desde la «irrupción» de los vehículos de movilidad personal.

Hasta ahora, el estacionamiento de motocicletas y el de bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos) estaban regulados por dos ordenanzas diferentes. Las primeras podían aparcar en las aceras si se cumplían según qué supuestos, que principalmente eran no obstaculizar y permitir el paso de peatones. Por su parte, las bicis y los patinetes tenían que dejarse en los aparcamientos reservados para estos vehículos o en las aceras si no ocasionaban problemas de paso y no había ningún aparcamiento ordinario en un radio de 75 metros. El régimen sancionador, eso sí, era más ambiguo que el que ahora va a entrar en vigor.

Desde que se anunciara esta medida hasta el día de hoy, el Ayuntamiento de Zaragoza ha eliminado diez zonas de estacionamiento de bicicletas y una para motos que interferían en el tránsito de los peatones por encontrarse sobre las aceras. Como contrapartida, se han habilitado 22 nuevos parkings para bicis y vehículos de movilidad personal y otros cuatro para motocicletas y ciclomotores.

Todas estas nuevas zonas, eso sí, se encuentran ahora en la calzada y no sobre las aceras. Como consecuencia de las obras en el entorno de la plaza de los Sitios, hay ya unas 250 plazas para patinetes y bicicletas (100 más que antes) y 280 para motos, una cifra que se mantiene igual pese a los cambios de ubicación de las zonas donde estacionar.

DUDAS SOBRE LAS SANCIONES / Los cambios en este céntrico distrito de Zaragoza han provocado que se hayan perdido unas 20 plazas de aparcamiento para turismos privados, lo cual no supondrá ningún problema según el ayuntamiento debido al párking subterráneo que hay en la misma plaza.

En este punto, cabe destacar también que las manzanas que rodean este entorno han sido uno de las prioridades urbanísticas del PP en cuanto a su buen estado y conservación, y que ahora será la primera zona de Zaragoza con las aceras totalmente despejadas de vehículos.

La instalación de las nuevas plazas de aparcamiento para bicis y patinetes en detrimento de la desaparición de las que son para vehículos privados también tiene como objetivo final «fomentar el uso» de los primeros por ser «más eficientes y sostenibles», según la concejala Chueca.

Después de las dos semanas que durará la moratoria de las sanciones, el consistorio colocará una serie de carteles que anunciarán la nueva prohibición de aparcar en las aceras. Durante estos meses de prueba piloto se quiere también probar cuál es el mejor sistema para poner las multas. Las sanciones se impondrán a los usuarios que sean pillados por la Policía Local en el momento de cometer la infracción pero también a los que hayan dejado su vehículo abandonado mal estacionado.

En el caso de las motocicletas y bicis personales se plantea, aunque podría cambiar, informar a través de notas informativas que los agentes dejen en estos vehículos. En lo que se refiere a los patinetes de uso compartido, serán las empresas (Circ y Reby) las que se hagan cargo de las sanciones, ante la imposibilidad de localizar por parte de la policía a los usuarios infractores.

En palabras de Chueca, la medida que entra hoy en vigor «es un plan pionero en España que se anticipa a las pautas que comenzará a aplicar la DGT» a nivel nacional «para priorizar el espacio del peatón en la ciudad». «Las conclusiónes que saquemos de esta prueba piloto servirán para aplicar este plan no solo en otros barrios de Zaragoza sino también en otras ciudades de España», concluyó la concejala de Movilidad.

Circ y Reby se harán cargo

Circ y Reby, las dos empresas con licencia para alquilar sus patinetes en las calles de Zaragoza, se harán cargo de las multas que reciban sus vehículos si la Policía Local no coge a los usuarios en el momento de cometer la infracción. Según explicó ayer el responsable de Circ en Zaragoza, Mingo Laín, con la primera y la segunda multa informarán al cliente de la sanción recibida, a pesar de que ellos se harán cargo de pagarla. Será cuando se reincida por tercera vez cuando la compañía reclame el montante adeudado por las sanciones al usuario a través de una compañía de gestión de cobro externa a la propia empresa. Tanto Circ como Reby, además, han colaborado en la construcción de las nuevas zonas de aparcamianto para patinetes y bicis con 15.000 euros, tal y como constaba en los pliegos del concurso que les permite desarrollar su actividad.

Un nuevo acto. Acciona ha desplegado 400 motos de alquiler

La empresa española Acciona ha sido la última que ha decidido entrar en el mercado zaragozano de la movilidad compartida. A finales del pasado diciembre, la compañía desplegó en la ciudad un total de 400 motocicletas eléctricas que tendrán que competir con las de Muving. Acciona ya había abierto hasta ahora esta nueva vía de negocio en otras ciudades de España como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

En la actualidad, y al contrario de lo que pasa con los patinetes desde que se reguló el mercado, las empresas interesadas en alquilar este tipo de vehículos en Zaragoza solo tiene que notificar al ayuntamiento, sin esperar por parte de este ningún tipo de permiso. Esta situación, según Natalia Chueca, concejala de Movilidad, cambiará presumiblemente en el medio plazo, cuando se establezcan los pasos a seguir.