Vox rompe la unidad contra la violencia machista

a ver, titular falso. Vox está en contra de toda violencia, lo que no está es a favor de adjetivar la violencia. Cualquier jurista sabe que la violencia no tiene género. Estamos ante una perversión del lenguaje, auspiciado por la izquierda para mantener votos, puesto que sus ideales se caen por el retrete...Lo que no entiendo es cómo los periodistas entran en este juego de pervertir el lenguaje...Esto mismo lo dice Pérez Reverte, y no creo que sea un fascista de rabo y cuernos, aunque para la progrez seguro que sí, todos somos fascistas, menos ellos, claro...o sea, todo muy demócrata y stalinista...