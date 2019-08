Carmen Calvo denuncia la «quiebra» de la lucha contra la violencia machista

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, denunció ayer una «quiebra en la firmeza» y un debilitamiento de la lucha contra la violencia machista por el cuestionamiento que de este problema hacen partidos como Vox desde su entrada en las instituciones. «Observo una quiebra en la firmeza y observo también que hay una discusión que no se puede abrir acerca de lo que representa esta violencia. Es más, hay algunos que prácticamente la niegan», subrayó Calvo.

«No vale poner en riesgo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no vale tomar decisiones donde se afloja y donde se debilita la visibilidad de lo que representa el combate contra el machismo», apostilló. La vicepresidenta destacó que es difícil hacer un trabajo de prevención de la violencia machista si no hay unanimidad en la lucha, si se le hace «caso con algunas políticas a un partido que la está cuestionando», dijo. «Tenemos que ser unánimes, firmes. Somos una sociedad que brilla en el panorama de las democracias y de los estados del mundo por haberse tomado muy en serio este trabajo de decencia», apuntó. En concreto, Calvo expresó su preocupación por la «nfluencia” que Vox está teniendo en Andalucía, algo que transmitió por carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, hace tres meses, pero no obtuvo respuesta.

Calvo adelantó que, una vez constituidos todos los gobiernos autonómicos, convocará una reunión sectorial para abordar la coordinación con las comunidades en lo relativo al combate de la violencia machista.

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DEL REGALLO

Tras el suceso, varios vecinos de Andorra se concentraron, sobre las 20.00 horas, en la plaza del Regallo

de la localidad como gesto de repulsa e indignación por los hechos y en solidaridad con las víctimas. El lugar se fue llenando poco a poco y es que la familia era muy conocida, sobre todo el joven de 15 años, escolarizado en el instituto Pablo Serrano de Andorra. Además, poco después comenzaba una manifestación por las calles de la localidad convocada por la asociación Bajo Aragón Feminista, que hoy

convocará otra en Alcañiz.