La Cámara augura un incremento del desempleo en Aragón en el 2020

El mercado laboral aragonés cambiará de tendencia el próximo año, ya que se espera un incremento de la tasa de desempleo del 0,5% hasta situarse próxima al 10,8%. Ese es el pronóstico que realizó ayer la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza durante la presentación del Boletín de Coyuntura de la Fundación Basilio Paraíso. El anuncio se produce tan solo un día después de que la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejase un repunte del desempleo en el último año en Aragón (de 1.200 personas), algo que no ocurría desde el 2013.

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y director del estudio, Marcos Sanso, señaló que la comunidad se encuentra ante un nuevo escenario, un punto de inflexión que se caracteriza por una moderación, que será más acusada a partir del 2020, lo que situará a Aragón por debajo de la media nacional en aumento del Producto Interior Bruto (PIB).

En concreto, la tasa media de crecimiento de Aragón para el próximo ejercicio se situará en el 1,9% frente al 2% de la media nacional, según las previsiones que maneja la Cámara de Comercio de Zaragoza. Se trata de seis décimas por debajo de la cifra que Sanso estima para finales de este año, del 2,5% una décima por debajo de las últimas estimaciones realizadas por la institución cameral. Mientras, para el 2019, la economía española crecerá algo menos, el 2,4%.

El menor dinamismo económico de Aragón en el 2020 será la causa del aumento del paro en la comunidad. «Para que la tasa de desempleo baje es necesario que el PIB crezca por encima del 2 o del 2,5%», ilustró Sanso. Pero eso no ocurrirá en el 2020, año en el que Aragón dejará de crecer por encima de la media española, algo que no ocurría desde el ejercicio 2017.

UN 2019 MEJOR / No ostante, por ahora, la comunidad mantiene un buen ritmo de crecimiento como consecuencia de la buena marcha de indicadores como la producción industrial, que crece por encima del 2% frente al 0,35% de España, o los servicios, que lo hacen al 5,65%, algo por encima del conjunto de España (5,15%). Además, otra de las variables, el índice de precios de Vivienda, sube un 3%. En el caso del comercio al por menor ha perdido ventaja y en los cinco primeros meses del 2019 creció el 1,48% frente al 2,84% de España. Todo ello ha hecho posible que la afiliación crezca en casi todos los sectores, salvo en dos, el suministro energético y el servicio doméstico.

SALARIOS EN ‘STAND BY’ / Sin embargo, el punto de inflexión no solo cambiará esta tendencia sino que también supondrá un lastre para el incremento de los salarios, que han comenzado a despegar aunque tímidamente a lo largo de los últimos meses. «No se va a producir la recuperación salarial al mismo ritmo que lo estaba haciendo hasta ahora», vaticinó el catedrático Marcos Sanso, que recalcó que, además, que «si crecen los salarios se ralentiza el crecimiento económico».

En este punto, el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, quiso puntualizar que habrá que realizar un replanteamiento sobre el empleo, ya que hay sectores que «necesitan» empleo cualificado. Por ello, abogó por impulsar la formación y la tecnología para dar más valor añadido a lo que se hace desde Aragón.

CONTEXTO GLOBAL / Además, el contexto internacional tampoco acompaña a la economía, ya que la economía europea languidece. Los tipos de interés se mantienen en niveles bajos, aunque se esperaba que fueran a aumentar este año. Pero no fue así. A eso hay que añadir que el comercio mundial no atraviesa el mejor momento debido a la tensión entre China y Estados Unidos. El brexit, como escenario de fondo, también es otro de los focos que no hacen ser optimistas en el medio plazo.