El cerro de romero y metal

El viento azotaba con fuerza ayer por la mañana en Aranda de Moncayo. No era un día especialmente frío pero sí desapacible y buena parte de los 160 habitantes censados no se encontaban en la villa. Algunos –entre ellos el alcalde, José Javier Jordán– viajaron a Zaragoza porque regresaban, por fin, los cascos expoliados en esta localidad hace décadas. Salieron de la ciudad celtíbera de Arátikos hacia Alemania en los años 80; en concreto, de un paraje que hoy se conoce como el cerro Castejón. Allí, en una de sus laderas, crece bien el romero y es conocido el lugar para ir a recolectar esta hierba. Otra de las paredes era rica en metal y en historia, con un yacimiento de la Edad Antigua en sus entrañas. Un cambio de uso que los lugareños observaron durante algunos años, más allá del principal implicado, Ricardo Granada, y del que ahora no hay señal en el lugar.

En la plaza Mayor, uno de los vecinos se preparaba por la mañana para ir a trabajar, pero antes explica que a este hombre se le veía por la localidad «con las mariposas», en referencia al detector de metales con los que halló las piezas, una labor de la que «no se sospechaba» el alcance en ese momento.

En el bar otro lugareño recuerda cómo veía buscar de lejos a este hombre mientras se empleaba en las cercanías del cerro. «Él iba a lo suyo», relata sobre su actitud. «Estaba todo el día, iba sacando cosas…», indica.

El tema, aunque avanza hacia un final satisfactorio para Aragón, despierta cierta resignación en los vecinos. Además, muchos de ellos prefieren dar su opinión de forma anónima sobre el tema. «Se sabía que había algo enterrado», recuerda un agricultor camino del trabajo, aunque matiza sobre el lugar: «Ves un montón de piedras, ¿y qué vas a saber?». También rememora haber visto ir y venir por la zona, aunque «nunca con el aparato», a Granada, e incluso alguna vez a arqueólogos, «aunque no estuvieron mucho», añade.

No muy lejos camina un ganadero que considera al principal implicado «una bella persona» y advierte de que no fue el único que excavó en el yacimiento. «Ha habido muchos», recalca. Según explica, acudían durante la noche, algo que se podía constatar al ver picado el terreno que estaba intacto antes de caer el sol. Ahora, este hombre desea que «por lo menos» se puedan ver los cascos unos días en la localidad.

«Hasta que no salió en Alemania, no se ha movido nadie”, destaca Francisco, otro arandino que lamenta la inacción sobre este caso, del que duda que ahora se pueda sacar partido. «No hay interés», sentencia. De hecho, coincide con el anterior testimonio en que hace muchos años había más gente buscando en el monte, sin que nadie les dijera nada.

Por el contrario, José María sí que piensa que se trata de un tema «que hay que aprovechar», mientras considera que el actual ayuntamiento «lo va a hacer». «No se ha preocupado nadie en 30 años. Han hecho un saqueo pero, si no lo hacen, no sale esto. Aquí no vino ningún arqueólogo a mirar, nadie se preocupó, y ahora espero que la DGA se ponga las pilas», aseveró. Por el momento, parece acertada su apreciación. Ayer, el alcalde, en la recepción de los cascos en Zaragoza, mostró su intención de que regresen, aunque sea unos días, a casa.