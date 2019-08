CHA dividirá las direcciones generales de carreteras y transportes

Tras la designación de los consejeros, se ultima la planificación de las direcciones generales y demás niveles de cada cartera, en la que ayer se trabajaba a marchas forzadas, pero sobre la que ningún partido concretó demasiado.

Fuentes de CHA sí indicaron que, en Vertebración del Territorio, se dividirán las direcciones generales de carreteras y transportes, hasta ahora unidas. La división es probable que propicie la entrada en este nivel de Gregorio Briz, hasta ahora portavoz de la formación en las Cortes, y Carmen Martínez Romances ocuparía el escaño al que Soro renunciaría, como consejero. Además, la división permitiría mantener los segundos niveles, ya que previsiblemente Turismo pasará a la responsabilidad del PAR, en Industria.

Podemos, por su parte, no prevé una gran revolución en Ciencia y Universidad, ni siquiera en cuanto a nombres. Ahora se negocia si ocuparán direcciones generales en consejerías de liderazgo socialista, no solo en Medio Ambiente, como se especulaba, pero no hay nada cerrado.

Además de los consejeros, hoy se publica la renovación de José María Giral como jefe de gabinete de Lambán.