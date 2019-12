El Constitucional decapita los derechos históricos

El Tribunal Constitucional hizo pública ayer, precisamente el día en que se conmemoraba la decapitación del Justicia Juan de Lanuza y su entronque con la identidad aragonesa, la sentencia por la que deroga de facto la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón. El tribunal anula con esta resolución, total o parcialmente, 23 de los 34 artículos y tres de las once disposiciones de la norma. Pero más que por número, la vacía de contenido porque rechaza su misma concepción, que las comunidades autónomas puedan basar cualquier legislación o derecho en sus antecedentes históricos.

Tal como los magistrados desarrollan la sentencia, lo que realmente sorprende es que no la anulen por completo, como pidió el PP al recurrirla en octubre del año pasado, cuatro meses después de que las Cortes, tras presentarla el PSOE y CHA, la aprobaran, con apoyo del PAR. El Gobierno central lo hizo más tarde, aunque no de forma tan amplia.

La sentencia considera que no puede valorar el «cariz político» con el que se redactó la ley, pero sí sus consecuencias legislativas. Los abogados del Gobierno de Aragón y las Cortes consideraban que no había «impacto jurídico» en la ley contra el que se pudiese alegar, pero el Constitucional, al ser una ley en vigor, es plenamente recurrible.

El recurso del PP se basaba en tres ejes; que la ley equipara los derechos históricos forales a tener foralidad en el ámbito del derecho civil; que concibe los derechos históricos como «fundamento de sus poderes públicos», cuando estos emanan de la Constitución y que da al pueblo aragonés «una cuota alicuota de soberanía» que contradice a la de todo el pueblo español, que marca la Carta Magna, y al propio Estatuto de Autonomía de Aragón, que así lo reconoce.

La sentencia considera que la ley «no reclama para sí la condición de norma suprema», no contradice en sí la Constitución ni el Estatuto, de hecho los cita. Pero ve muchas desviaciones.

SOLO VASCOS Y NAVARROS

Por un lado, recuerda que la Carta Magna refleja con claridad que los únicos territorios con derechos forales son el País Vasco y Navarra, territorios que siguieron manteniendo un régimen o derecho propio, que al menos en parte pervivió, tras los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII. Así, aunque «nada tiene que decir sobre el recorrido histórico» de Aragón que refleja el preámbulo de la ley, sí rechaza cualquier mención a «derechos» que esta historia otorgue. Así lo remarcó con el Estatut catalán, y «con mayor razón, ha de rechazarse» que se pretenda introducir el concepto en una ley de menor rango.

Y aunque el Estatuto de Aragón recoge que la aceptación del régimen autonómico «no implica la renuncia del pueblo aragonés» a los «derechos» que «en virtud de su historia» le corresponden, esto «no habilita al legislador aragonés» para desarrollarlos como le parezca bien.

Por esta «tacha de inconstitucionalidad» anulan o matizan buena parte de los artículos, y el resto lo hacen por invadir competencias estatales o por no seguir fielmente lo que marca el Estatuto, aunque sean cuestiones muy formales.