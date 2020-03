Un fallecido y ocho casos positivos en coronavirus

El coronavirus ya se ha cobrado su primera víctima en Aragón. Se trata de un varón de 87 años que ha muerto este viernes en el hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, popularmente conocido como Provincial. Este es uno de los nueve casos positivos que ha confirmado el Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid). El fallecido, según ha comunicado la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, tenía patologías previas "importantes" y había sido ingresado por una neumonía "de origen desconocido".

Por otro lado, el Departamento de Sanidad ha informado que dos familiares de este paciente fallecido (una mujer y un hombre de 52 años) se encuentran en su domicilio "con síntomas leves" tras confirmarse su contagio.

Además, se ha anunciado que una mujer de 84 años, que compartía habitación en una residencia de Zaragoza con otra de 92 años confirmada previamente, también tiene coronavirus. Ambas están hospitalizadas en el Clínico por neumonía, "estables dentro de la gravedad", según Sanidad. En este caso, la Dirección General de Salud Pública ya se ha puesto en contacto con los responsables de la residencia "para localizar otros casos susceptibles de investigación, así como para indicarles las medidas de prevención e higiene que deben llevar a cabo", ha precisado Sanidad.

Mientras tanto, también en el Clínico continúan hospitalizados otros tres casos: un varón de 60 años, otro de 81 años y un tercero de 79 años. El hijo de este último, que ingresó el miércoles, se encuentra en aislamiento domiciliario "con síntomas leves", tras el positivo.

Por ahora son nueve los positivos confirmados en Aragón, uno de ellos fallecido. Está previsto que este sábado, a las 13.00 horas, el Gobierno de Aragón actualice y comunique la situación de la enfermedad en la comunidad.

Investigación

En todos los casos detectdaos, la Dirección General de Salud Pública está realizando el estudio de contactos, sometiendo a estudio a los que procede por el protocolo establecido, así como investigando el posible origen de la infección, por ahora todavía desconocido.

En general, en Aragón se han estudiado hasta la fecha unos 60 casos en las últimas semanas de posibles contagios y han sido nueve los que en las pruebas han dado positivo. El sistema sanitario mantiene abierta la investigación sobre todos los casos confirmados en Aragón para saber el origen o posibles contactos de los mismos. La consejera, que se ha encontrado con el apoyo y el respaldo de todos los grupos parlamentarios, ha afirmado que la transmisión "está controlada" y la situación es "de contención" en toda España. "No hay una transmisión comunitaria”, ha añadido Ventura. "La coordinación es diaria. La Comisión de Salud Pública y la ponencia de Alertas y Alarmas Sanitarias mantienen un contacto físicamente o por vídeoconferencia constante”, ha añadido.

Compra centralizada de mascarillas

Ventura ha confirmado, por otro parte, que desde el Ministerio de Sanidad "se está coordinando una compra centralizada" de mascarillas para todas las comunidades. "Se ha cerrado la exportación como primera medida para quedarnos con las que tenemos y que no salgan del país", ha dicho Ventura, quien ha asegurado que, por el momento, "no hay una situación de insuficiencia" de este material en los centros. "Sí que se ha hecho una recomendación de medidas de control y se ha pedido que las mascarillas no salgan del centros y se usen solo para recomendación sanitaria", ha precisado.