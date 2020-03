Coronavirus en Aragón: El Salud recomienda a 84 profesionales que no acudan a trabajar

El Salud, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, ha recomendado a un total de 84 profesionales sanitarios que no acudan a su puesto de trabajo como medida de prevención porque mantuvieron, en algún momento, contacto con pacientes que posteriormente han dado positivo en coronavirus. Son 35 trabajadores del Provincial y 49 del Clínico, según ha informado Sanidad.

Estos sanitarios no estaban protegidos con los equipos precisos en aquel momento. Se trata de profesionales que pueden hacer vida normal, pero dado su contacto inicial con algún paciente se les ha pedido que no vayan a trabajar como medida preventiva para no contagiar, en el caso que estén afectados, el virus a otros pacientes. "Son profesionales que en algún momento han tenido contacto con algún caso y han estado expuestos a aerosoles o exposición de riesgo y, entonces, no tenían los equipos de protección recomendados. No hay que transmitir la idea de que falta seguridad, sino que estamos investigando casos graves que, cuando muchas veces acceden al sistema sanitario, no tienen aparentemente ninguna relación de coronavirus", ha dicho este viernes el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

"Son casos complicados de infecciones respiratorias o de diverso tipo que, cuando están en el hospital, agravan su situación o investigándolos se descartan otras patologías y entonces se valora el coronavirus como una de las posibilidades", ha añadido. "Si en esos días los pacientes han mantenido el contacto con los profesionales en las circunstancias dichas (sin protección), es cuando se produce la categorización de sanitario que ha podido tener exposición. Se califica de alto riesgo y lo que se hace con estos sanitarios, que pueden estar y están perfectamente, se les vigila su estado de salud diaria durante 14 días y se les mantiene fuera de la asistencia sanitaria para evitar que pudiera haber más contagios dentro del ámbito sanitario", ha explicado Falo.

Un acompañante por paciente

Por otro lado y con el objetivo de minimizar la transmisión de la enfermedad, en los centros sanitarios se está recomendando que las visitas se limiten a un acompañante por paciente siempre que sea posible.

Las bajas que se puedan producir en el personal del Salud por el coronavirus "preocupa" en la consejería. "Hay que garantizar la protección de los trabajadores de la salud, pero también que haya suficientes dispositivos para atender a la población. Vamos a ir valorándolo adecuadamente. En algunos centros más presionados se está valorando por ejemplo como el teletrabajo desde casa para dar respuesta", ha dicho Falo.

"En todas las epidemias con carácter de novedad, uno de los colectivos que más se expone son los profesionales. También pasó con el ébola o con la gripe pandémica", ha señalado el director general.

En cualquier caso, el Salud no se plantea realizar una convocatoria de plazas de empleo urgentes, según ha dicho Ventura. "Hasta el momento no lo planteamos porque no se ha visto necesario. Hemos puesto refuerzos en el 061. Si viéramos necesidad, sería algo muy extraordinario, pero se tendría que dar una baja generalizada de profesionales", ha detallado la consejera.

Respecto al refuerzo de 061, se ha incorporado una persona de enfermería 24 horas para atención específica telefónica de coronavirus; un vehículo con seis médicos, enfermeras y conductos "expresamente" dedicado a la toma de muestras; otro vehículo más "por si hubiera que recoger" más pruebas. "Todo se evalúa día a día por si hace falta reforzar más", ha añadido Ventura.