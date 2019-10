Cs se desploma en favor del PSOE y queda con un escaño, dudoso

Si las previsiones del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se hacen realidad, la noche del 10 de noviembre será muy alegre en las sedes socialistas y de depresión en las de Ciudadanos, además de en las de Más País-CHA y Teruel Existe, que no obtendrían representación. Los primeros ganarían dos escaños en Aragón, uno en Huesca y uno en Teruel, para quedarse con siete. Mientras los segundos, de obtener tres (uno por provincia) y ser segunda fuerza en las elecciones del 28 de abril, tendrían que disputarse uno de Zaragoza con Vox, el único que obtuvieron los ultraderechistas.

Los segundos más beneficiados serían los del PP, que aumentarían un escaño en Zaragoza para quedarse con dos, cuatro en total. Unidas Podemos mantendrían el suyo.

Aragón sigue así, según el CIS, la tendencia nacional que, contradiciendo a otras encuestas, aumenta el auge de los socialistas y muestra en caída libre a la formación de Albert Rivera, moderando el crecimiento de Vox.

Un 12% de abstención / La encuesta refleja un 12% de abstención segura para las elecciones del 10 de noviembre, a la que se suma un 6,2% de encuestados que «probablemente» no acudirán a las urnas, además de un 3,5% de indecisos. Un 67,9% afirman que irán a votar seguro, y otro 10,4% lo harán probablemente.

Entre estos dos últimos grupos, un 63,2% tiene ya claro a quién votará, mientras un 35,7% aún no se ha decidido. Respecto a los que no tienen intención de pasarse por el colegio electoral el próximo 10 de noviembre, los motivos predominantes son que están hartos de la política, en un 36,8% de los casos, aunque uno de cada cuatro, un 26%, concretan su desencanto en la repetición electoral, que sitúan como motivo para su abstención.

En cuanto a los partidos, en consonancia con el cálculo de escaños, el PSOE destaca, mejorando algo sus porcentaje respecto a la oleada del pasado mes de septiembre. Un 21% de los encuestados se decantan por los socialistas (antes fueron un 20,6%).

Tras ellos se sitúa el PP, con un 12,3% (baja ligeramente del 14,1%), seguidos de Unidas Podemos, que mantiene un 6,5%. La mayor caída la registra Ciudadanos, al que solo un 3,5% dice que va a votar, cuando en septiembre era un 14,1%. De hecho les supera Vox, que crece del 3,5% al 5,4%.

Tras ellos, entre los que teóricamente no disputarían escaños, aparece PACMA, con un 0,6%, un porcentaje mayor que Más País-CHA-Equo (0,4%) y Teruel Existe (0,3%), aunque en estos dos últimos casos no hay desglose por provincias, que ilustraría mejor sus posibilidades al no presentarse en todas.