Azcón anuncia una inversión de 11 millones en la reforma de calles de Zaragoza

El debate del estado de Zaragoza era una prueba de fuego. Un examen que se ha complicado con la pandemia del coronavirus y al que Jorge Azcón se ha enfrentado sin un proyecto de ciudad paralelo a las exigencias que ha originado la crisis sanitaria. Su as bajo la manga ha sido una «operación calles extraordinaria» dotada con 11 millones y con la que prevé reformar algunas de las avenidas más demandas históricamente, como la de Cataluña o Navarra. Este ha sido su anuncio estrella en un discurso de una hora y diez minutos en el que ha hecho un repaso «exhaustivo» de su gestión, de todas las acciones que ha puesto en marcha desde que se inició la crisis del covid-19 en marzo y que marcarán su agenda en el 2021.

Un año que no será fácil y que requerirá del consenso y la unidad a la que ha apelado en varias ocasiones para poder dar una respuesta eficaz y convincente a unos ciudadanos golpeados por la crisis. Por ello, pedido el apoyo del resto de las formaciones del consistorio, especialmente la de Vox, a quién ha mencionado con un especial mimo por su gestión «responsable». Un guiño pensando en el proyecto de presupuestos para del 2021 que presentará en breves y cuya aprobación depende de la ultraderecha.

ACCIÓN Y PARÁLISIS / Desde el entorno del alcalde llevaban días avisando de que no iba a haber grandes anuncios. «Las circunstancias no lo permiten», decían. Y así ha sido. Tras su discurso, en los pasillos del ayuntamiento unos decían que Azcón había pecado de realismo, de no vender imposibles, y otros de que ha pecado de todo lo contrario, de falta de ambición e ideas. De no tener un proyecto de la ciudad que quiere.

Atendiendo a su discurso, parece que el primer edil quiere recuperar una ciudad degradada antes de transformarla. Lo hará reformando la avenida Navarra (que ya se había anunciado), las calles San Miguel, Reina Fabiola, Cuarte, Ricla, Sixto Celorrio y Félix Latassa. También Predicadores, que pasará a ser peatonal, y la avenida Cataluña, entre Ronda de la Hispanidad y la línea de ferrocarril, una promesa que comparte con sus predecesores y que nunca acaba de salir adelante. Estas dos últimas contarán con partida propia que se sumará a una inversión de 11 millones repartida por los barrios que se reforzará con otros 6 millones hasta el 2023 para mejorar las calzadas y con otros 1,5 para adecuar la red de saneamiento.

Tres proyectos que marcan una clara tendencia continuista por mejorar la escena urbana en la que no parece que vaya a haber grandes inversiones. Azcón ha asegurado que la crisis «no ha alterado ni un ápice ni el fundamento, ni el estilo, ni el objetivo central del Gobierno PP-Cs, que es darle la vuelta a la parálisis en la gestión municipal de anteriores legislaturas», pero sí ha admitido que lo ha «modificado».

Una parálisis con la que quiere acabar de la mano de la colaboración público-privada. «Su repercusión es insustituible en el desarrollo y el progreso de la ciudad», ha asegurado, más en estos momentos cuando es determinante «superar la crisis y avanzar cuanto antes en la recuperación». Sin embargo, le ha faltado explicar cómo pretende hacerlo, con qué proyectos. Sí que ha repasado los que han logrado «desatascar», tratando de demostrar que están capacitados. La factoría Averly, la ampliación del parque Pignatelli, la línea de alta tensión en Parque Venecia, la urbanización de dos parcelas del barrio del AVE (todos iniciados en la pasada legislatura) o el acondicionamiento de Giesa fueron algunos de los que ha elegido.

16 MILLONES / La pandemia ha marcado su discurso y por eso ha destinado tiempo y precisión para recordar las acciones llevadas a cabo para mejorar la atención de los mayores y de las personas sin hogar, de su apoyo a los hosteleros, con la flexibilización en sus veladores y las bonificaciones fiscales, y a los comerciantes, con programas para fomentar el consumo en el comercio de proximidad, los microcréditos... Unas medidas que se mantendrán, e incluso algunas de forma definitiva, como el servicio telefónico de apoyo psicológico, por su gran acogida. Ha adelantado que la partida destinada a ayudas de urgente necesidad se incrementará hasta los 16 millones el próximo año. Alrededor de tres millones más de los que se habrán invertido este, cuando finalice el ejercicio (12,8 millones). Azcón ha dejado bien claro que en los presupuestos del 2021 la Acción Social será un pilar fundamental.

«Seguimos creyendo que lo primero y más importante son las personas y trabajar para resolver sus problemas», ha declarado tras recordar que la situación financiera del consistorio no es la mejor para afrontar la crisis social y económica que se avecina, ya que se prevé que se endurezca el próximo año. El regidor ha asegurado que seguirá trabajando para ayudar a los sectores más perjudicados por la crisis económica, con rebajas y bonificaciones fiscales, y con políticas de acompañamiento. Pero todo tiene un coste y el consistorio no tiene ahorros «después de 16 años de izquierdas», así que ha vuelto a hacer un llamamiento tanto al Estado como al Ejecutivo de Lambán para que incluyan a la ciudad en sus fondos de recuperación.

El resto de los proyectos que ha enumerado y destacado no han sido muy novedosos, como el plan integral de actuación en el entorno de Pignatelli y Zamoray que se ha comprometido a detallar en los próximos días. También ha mencionado la redacción de los planes directores de parques singulares; la reforma en los modelos de participación ciudadana; la rehabilitación de viviendas, que el año que viene tendrá una mayor dotación; la creación del barrio solar en el Actur o la instalación de placas fotovoltaicas en centros municipales; además de su propósito de convertir a Zaragoza en la ciudad de Goya, que anunció la vicealcaldesa, Sara Fernández, este martes, un día antes de su discurso.

Quizá en la sesión de este jueves, y una vez que escuche las propuestas de resolución de la oposición, el alcalde sorprenda con nuevas ideas de futuro que vayan más allá del coronavirus y que incluirá en su propuesta de presupuestos. Pronto presentará el borrador y lo hará una vez que su concejala de Hacienda, María Navarro, se haya reunido con la oposición.