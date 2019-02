La derecha flaquea en su órdago a Sánchez en la calle

A veces después del subidón que generan las expectativas llega el bajón de la realidad. Es lo que les pasó ayer en Madrid a PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos que llamaron a los españoles a protestar en la plaza de Colón contra Pedro Sánchez por su diálogo con la Generalitat. A la espera del recuento en las urnas, las derechas quisieron medir sus fuerzas en la calle y el resultado no fue el esperado. Los populares, incluso, llegaron a fletar autobuses gratis desde toda España para viajar a la capital.

La guerra de cifras se volvió a repetir. La Delegación del Gobierno afirmó que habían participado 45.000 personas; Ciudadanos, en un primer momento, dijo 50.000, pero apenas unos minutos después acordó con el PP en informar de que los asistentes habían sido más: 200.000. Unos números, en todo caso, muy alejados de los que consiguió Mariano Rajoy cuando protestó contra José Luis Rodríguez Zapatero por negociar con ETA. En junio del 2005, reunió a 850.000 personas, según el cálculo del ayuntamiento, gobernado por los populares entonces.

APOYOS DE LOS REGIONALISTAS / La concentración, organizada por populares y naranjas con el lema Por una España unida. ¡Elecciones ya!, se cerró con la primera fotografía conjunta de sus líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, con el presidente de Vox, el ultra Santiago Abascal. Eso sí, no posaron los tres juntos en el escenario y quisieron que otros dirigentes se colocaran estratégicamente entre ellos. Los tres estuvieron acompañados por representantes de los otros cuatro partidos (UPN, Foro Asturias, PAR y UPyD) que también subieron al estrado de la plaza de Colón para mostrar unidad contra Sánchez y sus «traiciones». Manuel Valls, el candidato apoyado por Cs a la alcaldía de Barcelona, prefirió no participar en la foto y se quedó abajo. Inés Arrimadas no llegó a ir a Madrid por «problemas con el vuelo», informó su equipo.

La plaza se empezó a llenar a las diez de la mañana, dos horas antes del inicio de la concentración. «¡Hoy no es cuestión de partidos, es cuestión de banderas!», exclamó el dinamizador de la protesta, Carlos Moreno, alias el Pulpo, de la Cope.

Pasadas las doce, tomaron la palabra tres periodistas que fueron los encargados de leer un manifiesto consensuado por PP y Ciudadanos, que los eligieron a ellos como representantes de la «sociedad civil». Carlos Cuesta, María Claver y Alberto Castillón pidieron la convocatoria de elecciones para poner freno a la «deriva suicida» en la que consideran que ha entrado el jefe del Ejecutivo al intentar negociar los Presupuestos de 2019 con ERC y PDECat.

LAS MENTIRAS DEL MANIFIESTO / Los 12 minutos que duró el mitin de los tres oradores incluyeron varias informaciones erróneas, entre otras algunas que no tuvieron en cuenta que el viernes el Gobierno dio por roto el diálogo con los independentistas tras una intensa semana en la que la Moncloa había llegado a anunciar que aceptaba la figura de un «relator» para organizar las reuniones entre los soberanistas y el PSC.

Un ejemplo. El manifiesto señaló que Sánchez «cedió al iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos ofreciendo a cambio la soberanía nacional». El Ejecutivo aseguró el viernes que rompía con el PDECat y ERC porque ambas formaciones mantenían su exigencia de hablar del «derecho de autodeterminación», algo que el Gobierno rechaza, razón por la cual ambos partidos presentaron enmiendas a la totalidad de las Cuentas.

Y otro ejemplo de fake news. «Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra», se leía en el texto. El presidente no ha aceptado el documento de la Generalitat y la relación entre ambas partes se ha roto, al menos por ahora.

Fuentes del PSOE celebraron que la convocatoria fuera «un fracaso». El jefe del Ejecutivo, en un mitin en Santander, se quejó de que el PP no se comporte con la misma «lealtad» que él tuvo con Rajoy cuando aplicó el 155.