La DGA impulsa una ley para dotar de más personal a las residencias

El rápido envejecimiento de la población aragonesa, con un 21,6% de los habitantes por encima de los 65 años (2,5 puntos más que la media nacional), ha generado una fuerte presión sobre los servicios sociales, en particular las residencias de mayores tanto públicas como privadas y el personal que las atiende. Sin embargo, no hay datos fiables para determinar la lista de espera existente en la actualidad debido a la fragmentación y a la variedad de la oferta, en la que tienen un gran peso las plazas concertadas con la Administración.

Ante esta situación, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) baraja impulsar, durante esta legislatura, la Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, en la que se abordará elevar la proporción de trabajadoras que deben prestar servicio en las residencias en función del número de personas atendidas. En la actualidad, esta ratio se sitúa en 35 empleadas por cada 100 residentes asistidos y desciende a 30 en los centros mixtos, que combinan válidos con discapacitados, unas cifras que los sindicatos consideran «insuficientes».

Sin embargo, la patronal de las residencias privadas, que en su mayoría tienen plazas concertadas, sostiene que en muchas de ellas se rebasa la ratio fijada por la ley autonómica.

Por otro lado, la construcción de nuevas residencias se ha puesto en marcha con cierto dinamismo de nuevo tras la ralentización que supuso la crisis económica, con el fin de hacer frente al crecimiento continuo de la demanda en Aragón, donde uno de cada cinco habitantes supera la edad de jubilación.

En estos momentos, la comunidad cuenta con 20.000 plazas para personas mayores en unas 400 residencias distribuidas por todo el territorio, sobre todo en Zaragoza, donde las solicitudes de ingreso superan los puestos disponibles, según apunta Paquita Morata, responsable de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), que agrupa a 78 centros para mayores con más de 5.000 plazas.

Con todo, según datos de julio del 2017, Aragón se sitúa en tercer lugar de España en cuanto a la disponibilidad de plazas de mayores por cada 100 personas de más de 65 años. En concreto, la proporción es de 6,5, solo por detrás de las comunidades de Castilla y León (7,6) y Castilla-La Mancha (6,9). En aquellas fechas, el número exacto de plazas era de 18.257, lo que indica que en los dos años transcurridos desde entonces se han seguido ampliando los centros existentes y se han creado otros nuevos.

Sin embargo, la patronal del sector considera que las aportaciones de la Administración se están reduciendo. «No recibimos apenas subvenciones, hay pocas ayudas», señala Luisa Sazatornil, secretaria de Lares, la Asociación de Residencias de Ancianos y Servicio de Atención a los Mayores, una entidad sin ánimo de lucro que regenta, a través de la Iglesia, patronatos y fundaciones, 45 residencias con un total de 3.000 plazas entre todas ellas.

«Hay más demanda de la que podemos atender», explica Sazatornil, que precisa que, dado el carácter filantrópico de su organización, reciben peticiones de numerosas personas «que no pueden permitirse ir a residencias privadas». «Todos los días nos llaman del Miguel Servet y del hospital San Juan de Dios para decirnos que acaban de dar el alta a pacientes que no tienen a donde ir», explica. «El problema es que cada vez tenemos menos plazas concertadas», lamenta.

«La Ley de Dependencia no recibe soporte económico», señala, por su parte, Paquita Morata, que considera que los 49,30 euros que pone la Administración cada día por cada plaza concertada (1.479 euros al mes) es «insuficiente para costear el precio real del servicio», que fija en más de 3.000 euros al mes. Morata mantiene que incrementar el personal dedicado a la atención directa a los ancianos supondría tener que elevar los precios, una medida que considera negativa «en una época de bajas pensiones» y en la que muchas personas no pueden acceder a una plaza si no está subvencionada.