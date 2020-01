La DGA lanzará este año su estrategia antirrumores

El Gobierno de Aragón quiere implementar en los próximos seis meses la estrategia antirrumores que anunció a finales del 2018 como parte de su plan integral para la gestión de la diversidad cultural. Una iniciativa que, a imitación de la que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza bajo el mandato de Zaragoza en Común (a su vez inspirada en otras propuestas), pretende formar a agentes para que desmientan los bulos que corren sobre la inmigración.

La directora general de Cooperación al Desarrollo, Natalia Salvo, bajo cuya responsabilidad recae ahora la estrategia, indicó que en el primer trimestre de este año quieren lanzar una campaña «importante» de sensibilización social, que incluirá en parte estos desmentidos, para luego preparar una estrategia antirrumores. Esta cristalizará en un documento que servirá de base para que las distintas administraciones, con apoyo y asesoría del Gobierno de Aragón, preparen sus propias campañas y la colaboración ciudadana que es necesaria para esta actividad.

La iniciativa zaragozana, en la que se inspira la autonómica, lleva de hecho seis meses paralizada, desde el periodo electoral, y aún no está claro cuál va a ser su futuro. Fuentes del actual equipo de Gobierno municipal no lo aclararon, y el presidente de Sos Racismo Aragón, José Luis Aliaga, confirmó que hace meses que no hay avances, tras la creación de la Alianza antirrumores de Zaragoza (con más de 60 entidades implicadas) y la formación de agentes encargados de estos desmentidos en años anteriores.

CUMPLIMIENTO

En cuanto al plan global de diversidad del Gobierno de Aragón, Natalia Salvo indicó que de las más de 70 propuestas lanzadas, casi la mitad (35) ya han sido totalmente implementadas. Incluyen acciones de sensibilización, como el compromiso de los grupos políticos de no utilizar la inmigración como arma en su discurso (firmado antes de la incorporación de Vox a las Cortes), formación sobre el sufragio o al tejido empresarial, así como los protocolos de acogimiento de refugiados, relacionados asimismo con la despoblación.

Otras 26 medidas están en fase de implementación y concluirán este año, indicó Salvo, que no pudo dar más detalles porque precisamente están en fase de evaluación de la estrategia, una vez asumida por su dirección general. Para este año se prevé activar las otras once que faltarían, el año en el que expira el plazo del plan plurianual. El presidente de Sos Racismo valoró positivamente la dirección de la estrategia por parte de Cooperación en vez de por Igualdad y Familias.