El embrollo de las ayudas para el alquiler empieza a desenredarse

Un año después, las ayudas para el alquiler del Gobierno de Aragón empiezan a llegar a las cuentas bancarias de los beneficiarios. Aun con todo, la buena nueva no es completa, puesto que en Huesca y Teruel tendrán que esperar unos días más. De esta manera comienza a desenredarse el lío alrededor de una convocatoria que se planteó por primera vez a tres años y que hizo corta la partida dedicada, de 20.718.918 euros. Un llamamiento que, por cierto, ha dejado fuera 1.655 solicitudes que cumplían los requisitos por falta de crédito. Los trámites administrativos, las más de 9.000 peticiones que se realizaron y un sistema informático que no dio la talla determinaron este embrollo que, ahora, empieza a ver la luz.

«Todas las dificultades que ha podido haber, se han dado», afirma la nueva directora general de Vivienda de la DGA, Verónica Villagrasa, parafraseando al consejero del departamento de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. Así se refiere a problemas como la caducidad de los certificados de los solicitantes, que tenían que volver a tramitar –nueva visita a la oficina– o los 9.675 expedientes que solicitaban estas ayudas, un 47% más que en la anterior convocatoria del 2017. A todo esto, la directora general añade otra incidencia: «No contábamos con un programa informático que recogiera en condiciones la convocatoria».

para tres años / Así, la convocatoria del año pasado comienza a llegar, de momento solo en Zaragoza: «Por fin hemos empezado a pagar y lo que nos tiene que quedar es que se resuelve para el 2018, el 2019 y el 2020». En concreto, hay 3.507 familias beneficiarias en esta provincia y el importe medio es de 4.397 euros.

Además, desde el Ejecutivo autonómico señalan que se ha requerido, con un plazo de presentación hasta este miércoles, los recibos de enero a septiembre del 2019, con el objetivo de ingresar en noviembre este tramo. A partir de ese momento, los recibos y el pago se efectuarán cada dos meses.

Respecto a Huesca y Teruel, no está definido con precisión cuándo empezarán a llegar las ayudas a los beneficiarios, pero será «en torno a la semana que viene», según estima Villagrasa, y seguirán la misma dinámica que en Zaragoza. En la provincia de Huesca hay 797 ayudas concedidas con un importe medio de 3.894 euros y en la de Teruel, 608, con una cuantía media de 3.612 euros.

No obstante, avisa acerca de que lleguen esta misma semana: «No depende solo de nuestro departamento, la tramitación administrativa es larga. La intención es que se publique –en el BOA– a lo largo de la semana que viene y, en el momento en que se publica, se empieza a pagar».

Acerca de estas ayudas, cabe recordar que la línea dedicada a los jóvenes ya empezó a abonarse este verano. En total han sido 1.049, a las que se han dedicado dos millones de euros. Con estas, la Administración busca favorecer la emancipación de los jóvenes en un territorio en el que solo el 20,4% de los menores de 30 años pudo irse de casa de sus padres a lo largo del año pasado, según el sindicato CCOO.

no hay para todos / También lamenta Villagrasa que no llegaran las ayudas «para todos», con 1.655 solicitantes que cumplían los requisitos que se han quedado sin ellas porque la partida de más de 20 millones de euros, cofinanciada con el Plan Estatal de Vivienda, se ha quedado corta. «Por desgracia, el dinero que tenemos para la convocatoria es el que es, no podemos ampliar, y se han tenido que quedar fuera», lamenta la directora general.

Ahora, después de la experiencia a tres años, desde la dirección que ella encabeza tienen claro que hay que revisar los trámites para evitar situaciones como la de esta convocatoria en siguientes ediciones. «Se va a evaluar todo el procedimiento que ha habido desde el principio y hasta la resolución para detectar dónde se han dado los fallos y cuáles son los que podemos resolver», subraya Villagrasa.

«En función de esos fallos, los que podemos solucionar, se realizará una nueva convocatoria que saldrá a finales del año que viene o a principios del siguiente», concluye.