“En Huesca por lo que sé, no bajan de 400 al mes”

Martín Tolón es un joven estudiante de Zaragoza que actualmente se forma académicamente en Huesca. Martín aseguró que él nunca se cambiaría a una residencia porque «estás sujeto a unos horarios y no puedes subir gente a no ser que pidas permiso y pagues un extra». Además, otra de las razones que el joven esgrimió fue el precio de las mismas, al afirmar que en la capital oscense, al menos, «de 400 euros al mes por persona no baja ninguna. Ya sé que te lo dan todo hecho pero me parece una burrada lo que valen», explicó Tolón.

Martín conoce a gente que habita de normal en residencias y, según afirmó, «son, sobre todo, jóvenes de 18 o 19 años recién cumplidos que van a residencia porque sus padres no les dejan alquilar un piso o porque no tienen dinero suficiente para mantenerlo».

Actualmente, reside en piso de alquiler y a Martín no le parece «nada caro» porque se trata de una residencia compartida entre cinco personas, y además, según explicó el joven, «el piso tiene cerca de 120 metros cuadrados y está cerca de la universidad y de sitios importantes de Huesca», confirmando así que él no se cambiaría a una residencia. Tolón cree que los que eligen este último tipo de alojamiento es «por la comodidad» de tener todo «hecho y recogido». R. TRIGO