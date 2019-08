Aranaz: "Es bonito poder rematar con esta obra mi carrera"

«Si pude hacer el centro comercial Grancasa en 18 meses, no iba a ser menos con el Mercado Central». El arquitecto responsable de la reforma, José Antonio Aranaz, acaricia con la yema de los dedos el final de una obra emblemática que está llamada a perdurar. En su haber quedará que los 15,5 millones que se calcularon al inicio, hace más de dos años, se vayan a quedar en solo 13, y que, como él mismo reconoce, «este no es cualquier edificio». Con más de 25 años de profesión, reconoce que «es bonito poder rematar con esta obra mi carrera, que no termina aquí pero a la que le quedan pocos años. Me lo he pasado en grande», asegura. «No son los 3.000 metros cuadrados por planta que tenía el centro comercial, sino 7.000», y con complejidades como la «sorpresa del forjado» que hubo que cambiar por su mal estado. Ahora admite que de no hacerlo, «no se habría terminado en plazo», por los defectos a subsanar luego. Pero el mérito, dice, es de la «buena gente con la que se ha trabajado», incluida la contratista, Ferrovial, «para la que ha prevalecido hacer bien las cosas al rendimiento económico que le daba». La clave del éxito, «ganas de trabajar».