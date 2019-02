Europa mira a Aragón como polo logístico

Que Inditex distribuya desde Zaragoza más de 330 millones de prendas de mujer al año a más de 2.000 tiendas de todo el mundo no es un simple dato. El gigante de la moda tiene en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) uno de sus grandes almacenes a nivel global. Y sus instalaciones no paran de crecer. Este hito es uno de los que han llevado a Aragón a presentar su candidatura para convertirse en el gran centro de distribución de mercancías del sur de Europa. Y papeletas para hacerse con este título no le faltan.

Un estudio elaborado por el Zaragoza Logístics Center para Aragón Exterior (Arex) revela que la comunidad es más atractiva para albergar nuevas inversiones logísticas que otros emplazamientos como Rotterdam, en los Países Bajos, Lille (región de Hauts-de-France) o Bolonia (región de Emilia-Romagna, en Italia). Estas tres zonas se han convertido en las grandes competidoras de la comunidad para atraer actividades de distribución de empresas internacionales. No obstante, a estas habría que sumar una cuarta en liza: la República Checa, que ha conseguido albergar a los principales proveedores mundiales en los últimos años. Precisamente, estos buscan, además del mejor emplazamiento, las condiciones más competitivas para invertir. Y en ese capítulo, Aragón destaca sobre el resto, si bien todavía arrastra alguna laguna, principalmente en materia de infraestructuras de comunicación, tales como el ancho de vía del ferrocarril.

El estudio del ZLC, que se ha elaborado con datos de organizaciones como Eurostat, el Banco Mundial, así como a entrevistas a expertos de autoridades portuarias, operadores de transporte y consultoras internacionales, entre otros, incide en cinco factores para medir la capacidad de atracción de inversiones en logística de estas regiones del viejo continente: infraestructuras (costos de terreno, edificios…), salarios y disponibilidad de trabajadores, gasto en transportes, disposiciones globales y la política de impuestos de cada territorio. La conclusión final es que Aragón es más atractiva que el resto de regiones en casi todos los factores analizados.

Alquilar un almacén, por ejemplo, costaría en Rotterdam el doble que en Aragón (70 euros el metro cuadrado frente a solo 35 euros). Mientras, en el resto de localizaciones el precio varía entre los 45 y los 52 euros. A ello se suma la disponibilidad muy limitada en zonas en las que ya existe cierta saturación, lo que contribuye también a elevar los precios.

Los costes laborales también son un punto fuerte de Aragón en la comparativa. Así, salvo en la República Checa, donde el gasto en personal es inferior, la comunidad presenta una mayor ventaja competitiva. El gasto por empleado en la comunidad ronda los 3.029 euros mensuales frente a los 3.121 euros de Bolonia, los 4.000 de Rotterdam, los 4.174 de Duisburgo (Alemania) y los 4.652 de Lille (Francia). No obstante, la tasa de paro es muy superior en Aragón (11%) a la del resto de competidoras lo que explica esa reducción de costes por mayor disponibilidad de mano de obra.

MÁS CUALIFICACIÓN / Sin embargo, el capital humano disponible en Aragón cuenta con niveles de cualificación comparativamente elevados respecto a las otras regiones analizadas, ya que la comunidad ha realizado en los últimos años un notable esfuerzo en esta dirección. Uno de ellos es, precisamente, el Zaragoza Logístics Center (ZLC), que se ha convertido en un centro en excelencia en investigación. «El nivel de formación en Aragón es alto en todos los niveles porque existe una especialización en el área de logística desde hace ya bastantes años», señala Teresa de la Cruz, Proyect Manager del ZLC.

Otro de los elementos que juegan un papel relevante a la hora de localizar una actividad logística son los costes de transporte, un apartado en el que Aragón también sale bien parada (ver gráfico). Los costes de la última milla son también «muy competitivos», ya que la diferencia con Bolonia, por ejemplo, alcanza hasta el 14% en distancias de unos 30 kilómetros.

Sea como fuere, lo cierto es que la logística emerge como un nicho de mercado más que importante para la comunidad, ya que acapara el 38% de la superficie de plataformas logísticas de España. Además, esta actividad, en la que trabajan más de 40.000 personas, supone ya el 5,5% del PIB regional. Y va a más.