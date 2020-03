El final de un largo camino

El pasado 28 de enero, la Audiencia de Huesca reconoció el derecho de Patrick, un menor transexual nacido en la localidad altoaragonesa de Benasque, a modificar su actual situación legal y a inscribirse como hombre en el registro civil. Su madre, Natalia Aventín, asegura que la situación tiene dos caras. «Por un lado está el éxito de ponerse a luchar por algo que crees que es justo y que el Tribunal Supremo y el Constitucional finalmente te den la razón», pero por otro lado, Aventín se ha dado cuenta de que por el camino «se quedan muchas cosas pendientes aún sin resolver».

Esta madre, que lleva desde el año 2014 persiguiendo un único objetivo para conseguir ayudar de esta manera a su hijo y a muchas personas más que se encuentran en la misma situación, hace referencia al requerimiento de un diagnostico para el cambio de sexo «que deja en manos de terceras personas la capacidad de cambiar la identidad de la persona».

Aventín asegura que todo sería más fácil si no hubiera nada que demostrar y si tan solo con la afirmación de la persona fuera suficiente. «Lo ideal sería decirlo y que eso fuera válido», comenta. Además, Aventín explica como anteriormente el Documento Nacional de Identidad (DNI) «contenía la información del estado civil e incluso la profesión». Ahora esto ha cambiado y se trata de información no necesaria por lo que Aventín se pregunta por qué identificarse como hombre o mujer sigue siéndolo.

Ley estatal

Aventín es consciente que «sigue quedando mucho por hacer» respecto a este tema y que su lucha no acaba aquí debido a que opina que sigue siendo necesario y que «corre mucha prisa» la elaboración de una ley específica enfocada a las personas transexuales, así como un presupuesto específico para hacerle frente.

«El tema de las personas transexuales es muy complejo y en las leyes en las que se engloban muchos aspectos, terminan siendo olvidadas», explica. Para que esto no ocurra, hace hincapié en que es muy necesario que se siga trabajando en este sentido y conseguir así que el foco se fije de manera individualizada en todas aquellas personas que no se sienten identificadas con el género con el que han nacido y que persiguen durante años, un pequeño cambio que les marcará el resto de su vida y que se ve retrasado, provocándoles así una gran frustración, porque no solo depende de ellos ni de sus familias y amigos que les apoyan, sino que son otras personas las que deciden el resultado.