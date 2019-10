“Hay que ir más allá de la medicación”

Alfonso Pérez Poza es psiquiatra en el hospital de día del Miguel Servet y, al mismo tiempo, es el presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría. Lleva «toda la vida» dedicado a abordar patologías mentales y, tras su experiencia y larga trayectoria, tiene una cosa clara: en Aragón los recursos «son pobres» y hay zonas de la comunidad que no están cubiertas. «Los últimos profesionales se han ido fuera porque las condiciones de trabajo y las oportunidades son mejores. Ahora hay trabajo para los psiquiatras, pero no plazas. Si a los últimos residentes se les hubiera ofrecido continuar, estaríamos algo mejor. Hay que hacer la oferta más atractiva», asegura Pérez. En el sector sanitario de Alcañiz, por ejemplo, se carece de especialistas para abordar temas de salud mental.

Más allá de la cuestión de recursos, los profesionales también abogan por cambiar el formato de atención. «No nos podemos quedar solo en la medicación, sino que hay que incluir otros aspectos y salir de programas de hospitalización completa. El fármaco para trastornos graves es necesario, pero hay que ir más allá y apostar por consultas ambulatorias o más hospitales de día, donde haya una conexión con el mundo exterior», cuenta. En este caso, Navarra es ejemplo porque ya optaron por cerrar las instalaciones de media y larga estancia para poner en práctica otra modalidad.

«La sociedad discrimina y juzga al paciente con trastorno de salud mental. Se le cierran las puertas, y lo que no se puede hacer es condenarle a no trabajar o a no tener una igualdad de oportunidades. Eso como sociedad no se entiende y es lo primero que se tenía que cambiar», apunta el experto aragonés. En el Servet llevan a cabo actividades como el arteterapia, donde las personas logran expresar a través de la pintura o la música sus miedos. «Estamos muy contentos porque vemos una evolución. Es un espacio ocupacional donde conseguimos entender el sufrimiento. De por sí les cuesta expresarse, pero con el arteterapia son capaces de, a través de la creatividad, contarnos muchas cosas», añade. a. lahoz