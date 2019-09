Las hipotecas gratis ya son una realidad para unos pocos

El desplome que viene registrando en los últimos meses el euríbor, el índice más utilizado en España para calcular los créditos hipotecarios, ha desembocado en un escenario impensable hace solo unos años: que algunos consumidores no tengan que pagar ni un solo euro de intereses por su hipoteca. Los afortunados, eso sí, no son muchos. Por el momento, tan solo aquellos que en la época del boom inmobiliario, sobre todo entre el 2006 y el 2009, firmaron su hipoteca con un diferencial inferior al 0,4%. El euríbor cerró agosto con un nuevo mínimo histórico (-0,354%), lo que debería provocar que los bancos tengan que pagar de alguna forma a los hipotecados con un diferencial menor a este porcentaje. Según los expertos, la fórmula ideal es la amortización de más capital en cada cuota.

Sin embargo, algunas entidades se están negando a pagar en este tipo de casos, lo que incluso podría abrir la puerta a otro frente judicial a la banca. No obstante, los abogados consultados por este diario no ven probable ese escenario. «Los importes que se pueden recuperar son tan bajos que no creo que a los clientes les interese pleitear por recuperar 10 o 15 euros al mes», indica el letrado zaragozano Alberto Sanjuán, miembro del despacho Cross Abogados, que en los últimos años se ha especializado en reclamaciones bancarias.

¿NUEVO FRENTE JUDICIAL? / Obviamente, todo dependerá de las dimensiones de la hipoteca. «Podría haber alguna empresa que tenga un crédito de doce millones de euros y lógicamente decida recurrir, pero no vemos ni de lejos una batalla judicial similar a la de las cláusulas suelo», apunta Sanjuán.

Hay que tener en cuenta además que hace tres años, cuando el euríbor empezó a entrar en terreno negativo (ver gráfico), los bancos decidieron curarse en salud y pusieron un suelo del 0% en los nuevos préstamos para evitar la situación que se está dando ahora con los préstamos antiguos. De esta forma, los clientes que han contratado una hipoteca desde el 2016 podrán aspirar como mucho a no pagar intereses. «Estar en un escenario de créditos a coste cero era impensable en el 2008, cuando el euríbor estaba por encima del 5%», subraya Nacho de Diego, del despacho zaragozano Lean Abogados.

Con todo, desde la asociación de consumidores Adicae recuerdan que gratis del todo no serán, ya que este tipo de préstamos siempre llevan aparejados otros gastos. «En la época del boom esas hipotecas solían llevar productos vinculados y te colaban por ejemplo un seguro», explican desde la asociación, que confía en que las entidades buscarán soluciones consensuadas con los clientes cuyos diferenciales estén por debajo del euríbor.

Y eso que toda esta situación va a lastrar las cuentas de resultados de los bancos, que llevan tiempo insistiendo en que no tiene ningún sentido haber prestado dinero para perderlo. «Se quejan de vicio porque los beneficios de estos préstamos son a 15, 20 o a 30 años; que ahora durante un periodo breve de tiempo tengan intereses negativos de décimas apenas les originará pérdidas y las hipotecas seguirán siendo el mayor negocio de la banca», asevera el presidente de Adicae, Manuel Pardos, que recuerda que las entidades ya consiguieron en la reciente ley hipotecaria que los intereses negativos no les repercutan a partir de ahora.

HIPOTECA JOVEN DE ZARAGOZA/ Un colectivo que podría encontrarse en ese escenario de que el banco tenga que pagarle, es el de las personas que en los años de antes de la crisis firmaron la llamada hipoteca joven de Zaragoza. En esa época, las vinculaciones exigidas eran mínimas y los diferenciales eran bajos. En el 2009, por ejemplo, unos 550 zaragozanos contrataron este préstamo con un diferencial del 0,35%, así que si la bajada del euríbor continúa se les podría dar esa situación.

En este sentido, todo apunta que el escenario de tipos bajos se va a prolongar en el tiempo. Y más después de que el Banco Central Europeo anunciara una nueva bajada el pasado jueves. «Yo creo que esta situación será a largo plazo; para subir los tipos tienen que darse unas condiciones macroeconómicas y globales ahora muy lejanas», señala el experto en el mercado inmobiliario y profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Alberto Fabra.

Además de los que contrataron la hipoteca joven de Zaragoza hay más consumidores que saldrán ganando tras este desplome del euríbor, ya que en los años de la burbuja hubo entidades que incluso llegaron a ofertar intereses del 0,17%.

Según explican fuentes jurídicas, para poder reclamar lo importante es que el contrato de constitución no tenga ningún tipo de cláusula cero.

MAYOR APUESTA POR EL TIPO FIJO/ Por otra parte, el desplome del euríbor ha reavivado la batalla entre los bancos por captar nuevas hipotecas a tipo fijo, blindándose así ante posibles nuevas bajadas. BBVA abrió la veda hace unas semanas lanzando un préstamo que se sitúa en el 1,74% TAE, tras recortar el interés 30 puntos básicos.

Con todo, los expertos siguen apostando por el interés variable teniendo en cuenta que los bajos tipos podrían prolongarse mucho tiempo.

Sea como sea, lo cierto es que la contratación de créditos a tipo fijo no ha dejado de crecer en la comunidad en los últimos años. En el 2014, su contratación apenas suponía el 5% del total de hipotecas que se firmaban, mientras que ahora supera el 35%.

En Ibercaja, por ejemplo, en torno al 40% de los nuevos préstamos que concede ya son a tipo fijo, si bien el banco aragonés no baraja apuntarse a esa guerra de precios. «Siempre hemos preferido apostar por las bonificaciones», indican desde la entidad.