Un hombre apuñala a su expareja y se suicida clavándose el cuchillo

Aragón fue ayer escenario de un nuevo caso de violencia machista. Un hombre se quitó la vida clavándose un cuchillo de cocina en el pecho tras agredir a su exmujer, a la que dejó herida en el patio de la vivienda de ella, en el número 52 de la avenida de América, en el barrio zaragozano de Torrero.

La agresión se produjo a las 9.15 horas. El hombre, de 28 años y nacionalidad colombiana, se abalanzó sobre su excompañera, española y de 31 años, cuando esta abría la puerta del patio desde el exterior. La empujó hacia adentro y allí comenzó a golpearla en la cara y a darle patadas. Le produjo varios cortes en los brazos y en el rostro y huyó cuando los vecinos, alarmados por los gritos de socorro de la víctima, abrieron la puerta.

El autor de la agresión, Didier B. C., se echó a correr y un testigo le puso la zancadilla al ver que era imposible sujetarlo. El agresor cayó al suelo, pero se volvió a levantar y emprendió la huida por una calle cercana. A unos 300 metros del lugar de la agresión, a la altura del número 68 de la calle Lasierra Purroy, él mismo se quitó la vida clavándose el cuchillo en el pecho.

Su excompañera fue trasladada en ambulancia a la Casa Grande para ser atendida de múltiples lesiones, tanto golpes como cortes. «Cuando la hemos atendido le caía sangre por la cara y tenía un corte sobre los labios, al lado de la nariz», comentó una vecina. Fuentes de Sanidad del Gobierno de Aragón indicaron que la víctima fue atendida en Urgencias, pero que su vida no corría peligro.

«La mujer tenía la cara y los brazos cubiertos de sangre», relató otra testigo presencial que pidió no facilitar su identidad personal. «Una persona le ha hecho un torniquete, pues perdía tanta sangre por una herida del brazo que había riesgo de hemorragia», añadió.

«Él debía de estar esperándola», señaló alguien que pasaba por la zona en el momento del suceso. «Del patio salían unos gritos de auxilio desgarradores, y como nadie abría la puerta, me he puesto a tocar todos los timbres hasta que alguien me ha abierto», explicó.

«Él estaba muy furioso y la golpeaba sin parar, pero al abrirse la puerta ha salido disparado», agregó. «Alguien ha gritado ‘¡Paradlo, paradlo!’, pero iba muy deprisa y lo hemos perdido de vista», indicó el mismo testigo.

Al parecer, añadió, una persona trató de sujetarlo hasta que llegara la Policía, pero el agresor logró zafarse cruzando la avenida de América.

«Ha entrado un hombre con las manos llenas de sangre, se ve que había ayudado a la víctima, y le he mostrado el baño», comentó, visiblemente afectada, la propietaria de una tienda que solicitó no dar datos que permitieran su identificación.

El hombre trabajaba en la hostelería, según relataron vecinos de la zona, que señalaron que creían que ella presta sus servicios como auxiliar en la clínica San Juan de Dios.

La expareja tiene un hijo de seis años. Se casaron en el 2010 y se divorciaron cuatro años más tarde. En el proceso de separación se aplicaron medidas cautelares y sobre el agresor llegó a haber una orden de alejamiento que expiró el pasado mes de abril, según informaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Aun así, según varios residentes en el número 52 de la avenida de América, el hombre se había presentado en alguna ocasión en el piso de su exmujer y había protagonizado escenas violentas.

«En una ocasión, no hace mucho, oímos al niño gritar ‘¡Policía, policía!’», explicó Francisca, una residente en el bloque, que tiene cuatro plantas y 16 viviendas. «Estamos sobresaltados, ha habido un momento en el que sonaban todos los timbres», relató.

La escena del suicidio causó consternación en la calle Lasierra Purroy. La Sangre de Cristo se llevó el cadáver antes de mediodía, cuando llevaba unas dos horas tendido en la acera, delante de la salida de un garaje comunitario. La Policía Nacional cortó el tráfico mientras los expertos del Grupo de Homicidios tomaban huellas.