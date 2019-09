El hospital Miguel Servet estrena una operación de tórax pionera en Europa

El 2 de septiembre del 2019 ya ha pasado a ser una fecha histórica e imborrable en la trayectoria del hospital Miguel Servet de Zaragoza. El centro acogió ayer la primera operación torácica de Europa en la que concurrieron dos peculiaridades: se realizó una sola incisión vía subxifoidea (por debajo del esternón) en vez de varias intercostales y la paciente se encontraba sedada en vez de conectada a una máquina. Es decir, no tenía intubación y, por lo tanto, no estaba conectada a una máquina para respirar.

El novedoso procedimiento se realiza a través de una técnica no invasiva que beneficia al paciente de cara al postoperatorio y, sobre todo, minimiza el dolor. Su puesta en marcha en el Servet ha sido posible gracias a la visita ayer del prestigioso cirujano Diego González Rivas, que operó «con éxito» a una mujer que padecía cáncer de pulmón mediante un VATS uniportal, la técnica que él mismo creo y que supone realizar una cirugía torácica asistida por vídeo a través de una sola puerta.

González es un referente mundial en este tipo de operaciones y el director de la unidad que desarrolla este proceso en el Shanghai Pulmonary Hospital. Hasta ahora, la técnica habitual es realizar varias incisiones de 2 a 3 centímetros y acceder hasta el pulmón por los espacios intercostales. «De este modo en vez de entrar por las costillas, donde hay muchos nervios y se provoca más dolor, accedemos por debajo del esternón, vía subxifoidea. Por ahí, con una sola incisión, se extrae el lóbulo donde asienta la lesión», explicó el cirujano.

Caso perfecto / González precisó que, en principio, se iba a aplicar únicamente el VATS uniportal, pero una vez estudiado el caso y en el quirófano se dieron cuenta de que era «perfecto e ideal» para poder aplicar solamente sedación. «Es el segundo caso así de mi vida y eso lo hace único en Europa, porque la paciente ha estado en todo momento sin necesidad de conectarse a una máquina», precisó. «Su recuperación va a ser espectacular», añadió, y se espera que en 24 o 48 horas ya pueda ser dada de alta. «Hemos formulado la forma menos invasiva para operar un tumor actualmente. No hay proceso menos invasivo», reiteró González.

La presencia de este cirujano, Premio Nacional de Medicina en China el año pasado, despertó mucha curiosidad. De hecho, la operación fue retransmitida en directo en una aula docente donde varios especialistas (algunos de otras comunidades) siguieron con interés la técnica.

Se estima que unos cinco pacientes al mes con cáncer de pulmón podrían beneficiarse en el Servet de la conjugación de ambas técnicas (una incisión y no intubación), aunque la cifra podría aumentar si se aplica a otras patologías. «El Servet por supuesto que podrá añadir este procedimiento a su cartera de servicios, pero también requiere de práctica. Es decir, tiene cirujanos muy buenos y habilidosos que podrían usar el VATS uniportal en varias cirugías y luego hacer lo mismo con la sedación. Por separado y, cuando se tenga una experiencia importante, dar el salto y conjugar los dos procesos», explicó.

No todos los pacientes pueden someterse a esta técnica novedosa, sino que tienen que cumplir unos requisitos. Entre ellos, uno de los más exigentes es que no sea una persona obesa o con sobrepeso, ya que supondría una dificultad técnica. «Siempre hay un plan b si vemos que el abordaje inicial no sale bien. Es muy seguro porque lo importante es la seguridad del paciente y esto no consiste es decir que es cool y el primero de Europa», apuntó.

Por su parte, César Bonome, médico anestesiólogo del hospitalario de A Coruña, reiteró las ventajas de la operación al evitar la anestesia. «Toda la intervención sin intubación y una sedación similar a la de una colonoscopia. De este modo, evitamos fármacos muy potentes que producen parálisis o hipnosis. Las ventajas desde el punto de vista de agresión son muchas», dijo.