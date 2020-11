El IASS recibe 70 inscripciones para la bolsa de trabajo en residencias

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) hizo un llamamiento hace una semana para engrosar las bolsas de trabajo que tiene abiertas para dar cobertura a la demanda de profesionales que pueda producirse en las residencias de mayores en Aragón. En apenas siete días, la administración ha pasado de 551 inscritos el día 27 de octubre a 621 que había apuntados hasta ayer mismo. Es decir, un aumento de 70 personas entre médicos, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

El gerente del IASS, Joaquín Santos, hizo hincapié en que la ampliación de la bolsa de empleo «no se hace porque haga falta inmediatamente, sino para prevenir las dificultades que pudiéramos tener en el futuro».

Esta bolsa de empleo ya se puso en marcha durante la primera ola y fue a finales de junio cuando se decidió dejar de darle uso para de nuevo en agosto volver a recurrir a ella. «El aumento de casos nos llevó a abrirla de nuevo y ahora hemos hecho este anuncio para intentar captar el mayor número posible de futuros trabajadores», explicó Santos, que a pesar de esto comentó que esperaba «que no haga falta hacer uso de ella».

En las ofertas para centros de iniciativa privada, la última semana de octubre había 188 personas y actualmente 298, lo que implica un incremento de 110 personas en la categoría de cuidador o gerocultor. A estos hay que sumar además la apertura de otra categoría de personal auxiliar (limpieza, cocina y oficios varios) en la que se han inscrito 66 personas.

Según informaron, este martes se facilitaron dos listados a centros privados con 71 personas inscritas y Santos explicó que, en comparación con la primera fase de la pandemia, «los números y el volumen de casos son muy distintos». Actualmente hay 70 brotes abiertos en centros residenciales y «uno de cada tres es solo de trabajadores, lo que quiere decir que hemos detectado el brote antes de que se produjera un contagio en la residencia y hemos evitado que pasara», aseveró Santos.

Las residencias se encuentran más protegidas que nunca y, a pesar de no encontrarse totalmente blindadas a las visitas a no ser que haya un brote abierto, «se ha priorizado la salud de las personas, pero hay que tener en cuenta también que la salud se ve afectada después de meses de aislamiento y dificultad a la hora de ver a las familias». Santos explicó en este sentido que son decisiones que se toman «a medida que avanza la pandemia» y que esto no significa que en unos días «tengamos que tomar medidas más radicales».

Santos hizo un llamamiento al resto de la sociedad para que «sean conscientes de que estamos jugando con la vida de muchas personas» y comentó que, a pesar de que ha cambiado mucho la situación y el perfil de las personas que tienen el covi-19, las cifras de fallecidos en residencias siguen siendo «dramáticas».