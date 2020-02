Ibercaja recortará su plantilla en más de 500 trabajadores en toda España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No nos sorprende lo más mínimo. Existe una teoría, mantenida por expertos catedráticos de economía aplicada y estructura económica que mantienen que la banca tiende a la reducción de su configuración comercial, impulsando el cierre de oficinas y manteniendo las imprescindibles “para que los viejecitos vayan a sacar sus dineros”, dan por supuesto en cajeros dentro de la sucursal o, el que sepa, mediante internet. Recomiendo la lectura de “Mails”, un libro de Santiago Niño-Becerra, en el capítulo de BANCOS, escrito en 2016, en el que adelanta el futuro de la banca y otros muchos sectores productivos y de servicios. Ello nos debería servir de aviso a lo que nos viene encima ¡YA! Como anécdota se puede decir que algunos de estas predicciones ya se están cumpliendo en algunos bancos: observar cómo están configuradas las oficinas del banco Caixa de Pensiones y alguna otra entidad: oficinas con cajeros, dentro y fuera, sin apenas empleados y la misma Ibercaja, con oficinas dedicadas al nuevo “negocio” de estas entidades, sin negociado de Caja, y cajeros en el exterior, en la calle, donde se forman aglomeraciones de clientes, esperando a usar los cajeros y dando la sensación, para quien no sepan el por qué, de que se trata de un escrache. Es el futuro que nos espera. Solo nos queda estar a la altura de estos acontecimientos y reclamar a las autoridades entidades que realmente presten su servicio a los ciudadanos, V.g. una banca pública que atienda estas necesidades del día al día de los ciudadanos. ¡Que hay poblaciones pequeñas con clientes de estas entidades que no tienen ni siquiera un cajero! Salud, Memoria y República.