Imaginarium prevé acabar el mes con más de un millón de visitantes

La juguetera aragonesa Imagianarium espera terminar el mes con más de un millón de visitantes en sus tiendas (España, Portugal, Grecia y México). La compañía ha logrado además sus máximos históricos en cuanto a nivel de servicio en los establecimientos, es decir, todos los juguetes han llegado a tiempo, según han destacado fuentes de la firma que dirige Federico Carrillo Zurcher.

La empresa, que tiene su sede central en Plaza, se encuentra en plena vorágine de la campaña de Navidad. "Estamos en la semana de mayor afluencia", has apuntado desde Imaginarium, que consideraron prematura hacer un balance de ventas. "Vemos que aún son muchas las familias que dejan para el último momento las compras de regalos. Al igual que pasó en la vuelta al cole, Halloween o Black Friday", han explicado. A pesar de ello, las sensaciones son positivas: "a fecha de hoy estamos mejor que el año pasado". La tendencia coinciden con las previsiones generales de la industria juguetera en España, que espera elevar este año un 4% sus ventas.

JUGUETES DE CALIDAD

Los juguetes de la cadena que más éxito están teniendo son productos propios --"diseñados y fabricados aquí", han remarcado--, como la famosa 'Neomoto', las exclusivas cocinas de madera, la familia 'Camomile' o los juguetes de 0 a 12 meses. Por este motivo, la empresa piensa de cara a las próximas colecciones en apostar más "por nuestra propia marca y productos".

Sobre la situación global del sector juguetero, desde Imaginarium observan como muchas marcas han lanzado campañas comerciales con grandes descuentos. "Es una guerra en la que nosotros no hemos entrado ni vamos entrar, nosotros apostamos durante todo el año por ofrecer juguetes de calidad que aporten a cada niño algo más que mero entretenimiento, buscamos que el niño quiera jugar durante horas con el juguete Imaginaruim, que quiera llevárselo a todas partes, que disfrute y sobre todo que aprenda con él", argumentaron. La compañía defiende así un modelo de negocio a contracorriente de las grandes compañías. "El que no lo vea en la tele hace que no seamos siempre la primera opción en las cartas pero sí que muchas mamás y papás vengan a Imaginarium a completar la carta con un buen juguete para su peque", aseveraron.