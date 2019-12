La industria juguetera prevé cerrar una campaña de cine

Elsa, Woody y Luke Skywalker, los héroesde Toy Story 4, Frozen 2 y de Star Wars Episodio IX tienen una última misión para acabar el año: deben dar a la industria del juguete español el último empujón para crecer en este 2019 al menos un 4%, superar los 1.600 millones de euros de facturación y recuperar el «año perdido» que supuso 2018, en el que descendió un 4,09%.

«Las licencias pueden suponer un 20% o un 30% del mercado», explica a José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (que agrupa al 64% de la facturación del sector). «En el 2018 no hubo películas con gran impacto y este año sí que ha habido. Ha habido secuelas de películas que ya tuvieron mucho éxito y que esperamos que lo vuelvan a tener», apunta. Por eso, la previsión es que el porcentaje crezca al 26%.

Depender de otro sector de una manera tan acusada no supone una incomodidad, asegura el directivo. «Ha habido siempre una gran tradición y más que un problema lo vemos como un fuente de inspiración», apunta.

Pero ni todo fue cine en el 2018, ni lo es ahora. El directivo recuerda que el pasado ejercicio estuvo marcado por el cierre de Toys ‘r’ Us en España y por el anunciado, que finalmente no fue, de las tiendas Poly y explica que en este 2019 el mercado exterior está tirando del carro y el interior tiene buena pinta.

CRECIMIENTO ‘ON LINE’

Uno de los datos sobre los que se sostienen las buenas previsiones es la pujanza del comercio on line, que se da por seguro que crecerá al menos dos puntos para suponer el 20%, que aún está lejos del 40% que pueden tener países como Alemania o Reino Unido o el 30% de Francia.

«Para el sector es un canal más y hay que fijar estrategias y políticas pero el reto de verdad lo tiene la distribución juguetera que debe definir qué papel tiene la tienda física», señala.

Ya en plena vorágine de ventas navideñas el panorama parece incluso algo mejor que cuando hace un mes pronosticaron ese aumento del 4%.

«Las perspectivas ahora son mejores aún, especialmente por el crecimiento de las exportaciones», recalca. El último dato era de una subida del 8,69%. Además, la sensación, dice es que «el mercado interior, que es el 63%, también crecerá» después de haberse contraido un 5% en el curso anterior.

Eso sí, todo se decide ahora, en el último minuto. «En el mercado nacional estamos pendientes de diciembre, que supone para nosotros casi la mitad del año. De hecho, solo la última semana puede suponer el 15%», dice.

La previsión es que el gasto medio por niño sea en estas fechas de unos 190 euros y que reciban unos 10 juguetes y no se espera que el incierto horizonte económico afecte. «En todo caso esperemos que se quede en una ralentización y que no tenga impacto estas navidades», señala.

Pese a que se ha logrado rebajar cinco puntos desde el 2010, las ventas en estas fechas supusieron en el 2018 aún un 63% de las totales, una elevada estacionalidad que junto con el pequeño tamaño del mercado nacional hacen que el sector continúe acentuando lo que siempre ha sido una de sus virtudes: la venta fuera de nuestras fronteras.

«El mercado español es pequeño, apenas es un 2,8% del mundial. Eso y la estacionalidad limitan mucho así que las empresas están acostumbradas a exportar», señala.

FABRICANTES LOCALES

Aragón es la cuarta comunidad autónoma donde esta industria tiene un mayor peso, con siete empresas, 125 trabajadores y una facturación en el 2018 de 51,2 millones de euros. La cifra de negocio de estas compañías a nivel regional se incrementó un 46% respecto al año anterior. La Comunidad Valenciana se mantiene líder indiscutible del sector, con casi un centenar de empresas y 1.939 de los 4.900 empleos que hay en España.

Actualmente exporta ya el 65% de las 249 empresas que componen el sector y la previsión es cerrar el ejercicio con un aumento del 7% y más de 600 millones de euros facturados, lo que supondría in 37,5% de la cifra total. En 2018, Portugal se consolidó como primer destino, seguido de Francia, Italia y el Reino Unido. Esa quinta posición hace que afronten el brexit «con precaución» pero sin muchos agobios. Pase lo que pase no será peor que Grecia. En el pasado ejercicio las exportaciones a este país se despeñaron un 133%. En las importaciones, en las que se espera un crecimiento del 6%, China sigue sin rival.