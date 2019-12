Los juguetes más buscados de esta Navidad

En estas fechas de fiestas navideñas el sector del juguete alcanza su punto álgido con mayores ventas, en comparación con otros meses del año. Esta temporada los juguetes que están arrasando en las tiendas son los más clásicos, muñecos y muñecas y los juegos de mesa. Hay una tendencia a comprar los regalos semanas antes de las navidades aprovechando las rebajas del Black Friday o del Cybermonday. Aún así, siguen siendo habituales las compras de última hora que corren el riesgo de no dar con el regalo pensado. Este año, entre los productos estrella para los más pequeños de entre 5 y 12 años destacan los Superzings, que ocupan estanterías con toda la variedad de su gama de productos. «Estamos constantemente reponiendo el producto» comenta una ocupada vendedora del Corte Inglés en referencia a este juguete. Las pequeñas figuras coleccionables que recuerdan a los Zoomlings, que son personajes de formas diversas como frutas, objetos, héroes o villanos, que suelen venderse en bolsas de plástico con la sorpresa de no saber cuál te tocará también tienen su público. Por su parte, las muñecas LOL vuelven a triunfar, también envueltas en unas esferas grandes que hacen que no se sepa qué muñeca te encontrarás. Además también están disponibles versiones más grandes y expansiones con accesorios y complementos como coches, ropa, casas, bolsos…

Los regalos tradicionales como las muñecas Nancy o los bebés llorones siguen estando entre los más solicitado, al igual que los Lego y los juegos de construcciones, afirman los vendedores de diversos establecimientos consultados. Muchos padres apuestan por juegos para pasar el tiempo en familia. Entre este tipo de productos destaca Padre contra hijos, que es el nuevo juego de mesa que causa furor. Se trata de un juego de inteligencia y habilidades que combina preguntas y desafíos y que genera retos entre niños y adultos.

Otro que ha salido este año es El detector de mentiras, que también tiene éxito, segun constatan tanto dependientes como compradores. Asimismo, los juegos de toda la vida no fallan. El UNO, el Monopoly, el Party and Company, el Trivial, el Cluedo, entre otros, siguen siendo regalos que no defraudan tanto a los niños como para los que no lo son tanto. «Nunca fallan, son la mejor opción para las reuniones con amigos o familiares, siempre los recomiendo» explica un dependiente de una pequeña tienda de juguetes.

Las nuevas tecnologías también son protagonistas. Y no solo los videojuegos o dispositivos móviles, sino los robots. Supernova es una bola interactiva que vuela a partir del movimiento de las manos. A día de hoy, la oferta ha mejorado ofreciendo productos más complejos y capaces de realizar más acciones que los anteriores. El producto se enfoca tanto para adultos como para niños y en los puntos de venta cabe la posibilidad de probarlos. «Mi trabajo consiste en que el cliente juegue con el producto, lo pueda probar porque es algo nuevo y entienda su funcionamiento», menciona una trabajadora de la sección de robótica de El Corte Inglés.