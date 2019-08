«La gente pide pactos; está harta de votar»

–¿Cuándo pensó que tenía que convencer a tres partidos para seguir de presidente?

–El lunes, 27 (de mayo), y a la vista de los resultados, yo tenía claro que nos correspondía tomar la iniciativa para formar un Gobierno. Y apostaba por uno transversal, sin contradecirme con lo que había dicho en los meses anteriores. Hablé con el PAR, con la gente de Podemos, de CHA, fundamentalmente, y también con Ciudadanos, y a explorar la posibilidad de una mayoría.

–¿Habló con Pedro Sánchez?

–A Pedro Sánchez le fui contando lo que iba haciendo, pero tengo que decir que por parte de la comisión ejecutiva federal no hubo absolutamente ningún tipo de intromisión. A Pedro Sánchez le informaba de manera periódica, pero no se nos ha dado ninguna indicación, más allá de ofrecerse a echar una mano.

– ¿Qué fue más difícil, convencer al PAR o a Podemos?

–Hubo, como todo el mundo sabe, un rápido entendimiento con el Partido Aragonés, al que tampoco suponía una gran alteración de su hoja de ruta. Había gobernado 12 años con el partido socialista, tampoco estaba rompiendo ninguna tradición, sino reencontrándose, seguramente, con su mejor etapa. Ellos siempre dicen que les ha ido mejor con el PSOE que con el PP, y no hay más que mirar los resultados electorales. Con Podemos, el problema fundamental era su presencia o no en el Gobierno. Al final esto se ha resuelto y hemos llegado a esta solución, que considero buena. Entiendo que cause recelos, pero creo sinceramente que puede funcionar. Es más, en este país, estos acuerdos entre partidos de distinta ideología van a ser más frecuentes.

–¿Hubiera sido mejor que Podemos no entrase en el Gobierno?

–Yo creo que la mejor solución es que esté dentro. Es verdad que había alguna resistencia del PAR, pero al Gobierno le da más estabilidad y evita los problemas que se dan cuando, por ejemplo, hay que pactar unos presupuestos con una fuerza de la oposición. Es bueno que las distintas maneras de ver la política y establecer prioridades converjan. ¿Sobre qué elemento cohesionador? Pues lo hemos dicho hasta la saciedad: la defensa del autogobierno y del Estatuto para afrontar con solvencia los retos que tiene Aragón. Esto marca un terreno de juego tan fascinante e ilusionante que, a cualquier partido que tenga esa dosis de aragonesismo, renunciar a una parte de su ideario no le resulta en absoluto incómodo. A quien no cree en ello, a quien es una simple franquicia de Madrid, le cuesta más.

–¿Cuál fue la clave para que el PAR acabase retirando ese veto a la entrada de Podemos?

–Aquí hemos tenido todos que evolucionar. Creo que una de las razones por las que el PAR ha acabado haciéndolo hacia la aceptación ha sido comprobar que la opinión pública, la publicada y la de los sectores económicos no era radicalmente opuesta a esta solución, y en muchos casos era muy favorable a ella.

–¿Los sillones son fundamentales en la negociación?

–Al final, cualquier tipo de Gobierno tiene que tener un punto de partida que es un programa, si se hace sin ideas claras está condenado a la inestabilidad. El siguiente paso es hablar del reparto de responsabilidades. Algunas fuerzas están banalizando excesivamente lo que significa un cargo público, hablando de sillones y de pactos de sillones. Tratamos del ejercicio del poder al servicio de un proyecto político. Me parece que cuando algunos partidos hablan de sillones les traiciona el subconsciente, porque tengo la impresión de que son ellos los que no tienen otro propósito en la política que el de ocupar el poder por el poder, sin programa ni visión de servicio.

–Hace muy poco tiempo, Podemos acusaba al PAR de ser un partido de corruptos, de clientelismo, y ahora van a compartir Consejo de Gobierno. Para la gente es difícil de entender...

–Creo que la gente de la calle lo que nos está pidiendo es que nos pongamos de acuerdo. La gente está harta de votar, de ver cómo los resultados electorales resultan fallidos porque no se forman gobiernos, y los pactos son excelentemente recibidos, en general, por la opinión pública. En la trayectoria política de cada uno hay episodios dignos de ser olvidados, en los que nos hemos excedido en el juicio sobre los demás. Descalificaciones las ha habido de todos los colores, y si nos tuviéramos que atener a eso sería imposible cualquier acuerdo. Aquí hay cuatro fuerzas, e Izquierda Unida, que han antepuesto el interés general a sus visiones políticas, con un proyecto que yo defino como social, verde y digital, que merecía tanto la pena que despertaba igual o más pasión que las ideas propias. Salvo que las presiones externas lo desestabilicen, el cuatripartito está destinado al éxito. Habrá sobresaltos, porque una coincidencia absoluta no se da en ningún lugar. En Andalucía vimos como los presupuestos recibieron la enmienda a la totalidad de uno de los partidos que pactó. Cs y PP serán una fuente constante de inestabilidad, porque compiten por la hegemonía de la derecha.

–Dijo que había que dejar de lado un poco la ideología para buscar lo mejor para Aragón, pero ¿la política no es ideología?

–Todos vamos a las elecciones por unas ideas concretas, y dejarlas de lado es imposible porque nos desnaturalizaríamos. Otra cosa es que tu manera de entender la política te lleve a dejarla parcialmente de lado en aras del interés general, forma parte del ADN socialista. Me remito a lo que los socialistas hicimos en el 2016, que no fue fácil, abstenernos para que España tuviera Gobierno y evitar unas terceras elecciones. Tratamos de asentar la doctrina de que si uno no puede gobernar no evite que otro lo haga.

–¿La superación de la ideología podría permitir un Gobierno PSOE-PP?

–En Alemania ha habido gobiernos de concentración, la Grossen koalition y aquí lo llegó a plantear Rajoy a Sánchez. Pero si seguimos pensando que España se tiene que organizar en torno a dos fuerzas fundamentales, salvo situaciones absolutamente excepcionales, hay otras fuerzas que tienen que jugar ese papel.

–¿Cree que va a haber elecciones otra vez en España?

–Creo que no, este país no se puede permitir el lujo de que las elecciones sean un proceso fallido, porque eso quiebra al propio sistema del 78. Aunque haya que prescindir de horas de playa, los líderes políticos tienen que encontrar una fórmula y creo sinceramente que eso es lo que hace Pedro Sánchez.

–¿Cómo es que en España no se ha podido llegar a un acuerdo PSOE-Podemos y aquí sí?

–Porque no está el PAR. Hubo un partido que nació para desempeñar un papel similar, liberal, o pretendidamente liberal, dispuesto a pactar con la declarada intención de que ni PP ni PSOE tuvieran que recurrir a partidos territoriales para gobernar. Ni al PNV, que siempre obtiene pingües beneficios, ni a los nacionalista catalanes. Ese partido era Ciudadanos. Lo que ocurre es que se ha escorado de una forma tan increíble hacia la derecha que ahora compite con Vox y con el PP por su hegemonía.

–¿Le hubiese gustado más un pacto con Ciudadanos?

–Yo buscaba un pacto desde la centralidad, porque se me hace muy cuesta arriba pensar que un partido aragonés, con un compromiso firme con el Estatuto, piense en alcanzar una mayoría con Vox. Una fuerza absolutamente respetable pero un socio absolutamente indeseable, en el mejor sentido de la palabra, para organizar un autogobierno, porque no cree en él. A partir de ese momento, es obvio que al electorado socialista le gusta más el pacto que hemos hecho que con Ciudadanos. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si Ciudadanos hubiera estado dispuesto? Pues es probable que el PAR hubiese tenido que considerar esa opción.

–¿Se va a tener que morder la lengua para no molestar?

–Llevo años intentando acostumbrarme a hacerlo. De hecho me da tan mal resultado no hacerlo que he ido escarmentando. Sobre todo en las redes.

–¿Se van a elaborar presupuestos este año?

–Habrá que ver qué piensa el nuevo consejero o consejera de Hacienda y los técnicos. Barajamos la posibilidad de hacer unos, pero claro, yo creía que iba a haber Gobierno mucho antes. Por lo poco que sé de Hacienda, creo que será más práctico empezar a trabajar rapidísimamente en los del 2020, tenerlos aprobados en diciembre y ejecutarlos el 1 de enero. De todas formas hemos tenido un problema fundamental, que no hay Presupuestos Generales del Estado, y sin ellos, los autonómicos se hacen como con una venda.

–¿Se pueden modificar los impuestos aquí si dependen de la aportación estatal, donde no hay presupuestos?

–Hace cuatro años, al llegar al Gobierno, vimos que era necesario recaudar unos 120 millones más, pero en estos momentos puedo garantizar que no es necesario ni habrá ninguna reforma en este sentido. Lo fundamental es tender a una armonización fiscal real, estar en la media estatal o un poco menos. Estamos dispuestos a plantear una eliminación de Sucesiones en el Consejo de Política Fiscal, pero siempre que se compense. Si no, estamos hablando de podar la financiación de servicios públicos. Sin hablar de otra contradicción fundamental, la de ‘no paguemos nada en Aragón, que nos lo solucionen desde Madrid con la financiación autonómicaSSRq. No se cómo se paga eso si no es con impuestos.

–¿Hay alguna otra ley fundamental, aparte de presupuestos?

–Vital, yo creo que no. Lo que tenemos que hacer es trasladar las bases a un programa y colgar el cronograma en la página web del Gobierno. Obsesión por legislar no tenemos, en la legislatura anterior el departamento de Ciudadanía ha sido tan productivo en leyes de igualdad, o la de autónomos de Economía, o la de Ciencia, que con aplicarlas ya se justificaría la legislatura.

–¿La Renta Social Básica sigue siendo tan vital?

–Podría decir que, como consecuencia de la acción del Gobierno, los aragoneses ya no la necesitan tanto.

–¿Cómo se fija una postura común en temas con opiniones contrapuestas?

–Yo a la gente de Podemos sobre todo, que llega a la vida institucional, he tratado de disuadirles de su obsesión por los documentos y los papeles. Por mucho que se firme ante notario, o se instaura una relación de confianza entre interlocutores, o no funciona. Evidentemente hay mecanismos, habrá esfuerzos de coordinación que estoy seguro de que funcionarán, pero lo fundamental, aunque pueda parecer baladí, es la confianza personal. Que a largo plazo nadie piense que se oculta información a otro.

–¿Cómo ve a la oposición, sobre todo al PP, en los próximos cuatro años?

–Sé que la primera tentación que van a tener es sabotear al Gobierno, llevando temas a las Cortes que nos obliguen a votar distinto. Pero si solo tienen esa idea, seguirá en la línea de deterioro electoral de los últimos años que les ha llevado a perder 65.000 votos.

–A Beamonte se le ve dolido con el PAR, ¿no?

–Entiendo que pueda estarlo, pero tiene que pensar que el PAR tiene su propia personalidad, idiosincrasia y trayectoria, que ha pactado con el PSOE en muchas ocasiones. Y desde luego robándole candidaturas municipales de forma frenética en los meses previos a las elecciones autonómicas, no se lo puso fácil. Yo creo que el PP no ha respetado jamás al PAR, lo ha considerado un apéndice. El PAR, como dice el ingenioso José Ángel Biel, ha sido el clavillo del abanico.

–¿Ha hablado mucho con Biel estos días?

–Alguna vez, siempre he hablado con él, pero yo el acuerdo lo he hecho con Aliaga.