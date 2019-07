Lambán, candidato a presidir la DGA sin el apoyo necesario

Javier Lambán ya es, oficialmente, candidato a presidir el Gobierno de Aragón. Fue el único propuesto, por el PSOE, al término de la ronda de portavoces parlamentarios que llevó a cabo el presidente de las Cortes, Javier Sada, entre el miércoles y ayer. Tan previsible como esta designación fue la foto fija del estado de las negociaciones que se dibujó ayer, tras la comparecencia de los grupos mayoritarios: El socialista no cuenta con los apoyos necesarios para ser investido, porque le faltan los cinco de Podemos. De hecho, Sada no puso fecha para el pleno de investidura, precisamente para no «meter presión» en las negociaciones.

La única novedad, relativa, de ayer fue la ruptura de relaciones, presentes y futuras, del PP aragonés con su otrora socio fiel, el PAR. Aunque dijo que no está «ni enfadado ni no enfadado», el presidente popular, Luis María Beamonte, afirmó «rotundamente» que mientras él «sea presidente» del PP aragonés, no habrá ninguna alianza con los aragonesistas para las elecciones autonómicas. «Bajo ningún concepto», aseguró.

El popular, en su comparecencia tras la ronda con Sada, descargó toda la responsabilidad sobre el partido de Arturo Aliaga, que ha «residenciado» el poder de resolver la situación en Podemos. Una vez cerrada, al menos en apariencia, toda posibilidad de acuerdo, Beamonte se remontó al inicio de las negociaciones, cuando Daniel Pérez Calvo y él habían «quedado» con Aliaga tras haberle entregado su decálogo electoral. Según explicó, el líder aragonesista les pidió «discreción» hasta hablar con el PSOE, y se encontraron con un anuncio de alianza de Gobierno y un documento hecho. «A partir de ahí, cada cual fijó su posición», zanjó el popular.

Con menos dureza pero igual firmeza, el líder de Ciudadanos también atacó al PAR, ya sin silla en su mesa negociadora, por haber permitido a Podemos ser «ya no el clavillo del abanico, sino un pai pai entero» en la situación actual. Daniel Pérez Calvo, que no es parco en metáforas, aludió también a que la formación morada «tiene la sartén por el mango, y eso es malo para Aragón».

El liberal entiende, porque él «haría lo mismo», que la formación morada no quiera regalar sus votos, «vender a precio de mortadela lo que es jamón de pata negra». Más aún cuando Pablo Iglesias sitúa a Aragón como una de las comunidades donde se podría conseguir entrar en el Gobierno, como confía en que suceda en el estatal.

Pero, por ahora, la charcutería de Podemos está cerrada para los socialistas. Así lo afirmó la candidata de la formación morada, Maru Díaz, quien incidió en que «a día de hoy» Lambán no cuenta con su voto. Mientras no se produzca «lo que todos sabéis» (se supone que entrar en el Gobierno, aunque se niegan a decirlo en público), no habrá nada que hacer. A falta de lo que deparen las «negociaciones discretas» que, al menos por su parte, van a seguir siéndolo, «sin vetos».

No parece que el PSOE vaya a contradecir al PAR en su negativa a compartir Ejecutivo «moderado, centrado y transversal». El portavoz socialista, Vicente Guillén, dedicó otra loa a Aliaga por haber adoptado la decisión «valiente, inteligente y pensando en los aragoneses» de impedir un Gobierno de centro-derecha.

Eso, recordó, es lo que permite que ahora el poder decisorio sea de Podemos y que se haya roto la política de bloques. Solo que parece haber más que nunca, en forma de puzzle: Derecha contra izquierda, PAR contra Vox y Podemos, y ahora PP contra PAR.

Ante esto, Sada lo fió todo a la «envidiable» capacidad de diálogo de los aragoneses. Tan célebre y tópica como su testarudez.