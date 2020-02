Lambán acata la «idea» de impulsar unos juegos olímpicos con Cataluña

Aragón trabaja «discretamente» con Cataluña para forjar una candidatura conjunta, liderada por Barcelona, para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. O al menos lo hacía (discretamente) hasta anteayer, cuando el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, desveló en un programa de Televisión Española el proyecto, para el que según él había «casi un acuerdo total». Javier Lambán lo rebajó ayer a una «idea», en la que ambas administraciones llevan trabajando desde el pasado verano, bajo la tutela de Pedro Sánchez. De hecho, este asunto sera uno de los temas de acuerdo en la reunión con Quim Torra del próximo miércoles, 26 de mayo.

El hecho de que la idea no esté muy asentada no quiere decir que, «si llega a hacerse realidad», no sea «una excelente noticia para la comunidad autónoma de Aragón», tras «varios intentos, hasta ahora fallidos», de acoger unos juegos, como explicó ayer Lambán, en una comparecencia ante los medios previa a la visita de Felipe González a las Cortes de Aragón.

REENCAJE, NO CON TORRA

Podría además «contribuir mucho a que el contencioso de Cataluña con el Estado se aminorara», y cabe la «esperanza» de que supusiera «un reencaje» territorial para la comunidad vecina, según Lambán. En lo que no ha ayudado de momento es en suavizar su relación con su colega Quim Torra, con quien no ha hablado del tema ni tiene intención de hacerlo afirmó. Él ha hablado con Pedro Sánchez y con el presidente del COE, y otros integrantes del Gobierno autonómico, que rehusó detallar en favor de la «discreción», están en contacto con sus homólogos catalanes.

El revitalizado proyecto lo dio a conocer anteayer el presidente del COE, Alejandro Blanco, durante una entrevista en el programa TDP Club de la televisión pública. A escasas fechas de la reunión entre Sánchez y Torra, un espectador, extraordinariamente bien informado le preguntó por la posibilidad de que el Pirineo albergase unos Juegos, y Blanco destapó entonces el proyecto, sobre el que dijo que hay «un acuerdo casi total». De hecho, valoró la importancia de que «en este momento de confrontación que se está viviendo seamos capaces de sentarnos todos alrededor de una mesa a hablar de deporte y preparar un acuerdo para todos los ciudadanos». Y remontaba los orígenes del proyecto al 2010.

Lambán, sin embargo, conoció el proyecto «el verano pasado», según expuso, de la mano del presidente del COE, aunque también ha hablado repetidamente sobre él con Pedro Sánchez, que está «verdaderamente implicado» en él. De hecho, expuso, dedicaron «varios minutos» a él en la conversación que mantuvieron durante el comité federal del PSOE del pasado sábado, celebrado en Madrid.

El asunto está ahora en fase de estudio de «actuaciones e inversiones», pero Lambán se esforzó en dejar claro que la idea es inicipiente. En varias respuestas a los periodistas incidió en mensajes como «hasta ahí hemos llegado» o «no lo den por hecho, no deja de ser una idea».

SOSTENIBILIDAD

Lambán situó como una de las premisas de los estudios para el proyecto la sostenibilidad ecológica, porque «el Gobierno de Pedro Sánchez», que tutela el proyecto, y el suyo propio, han hecho «bandera del medio ambiente».

Pero si se puede compatibilizar el desarrollo de las infraestructuras necesarias con el cuidado medioambiental, los juegos serían una noticia «muy importante» para «reforzar la posición del Pirineo y la marca Aragón» a nivel internacional, además del «impacto político» que podría tener en las relaciones con Cataluña.

Con todo esto, el presidente del Gobierno de Aragón admitió que no pueden «dormirse en los laureles» para tramitar la propuesta, pues aunque no conocía el plazo exacto para presentarla, siendo el horizonte el 2030, no podrá dilatarse mucho. También aclaró, frente a la posible implicación de Andorra o Francia en esta candidatura conjunta, que por lo que a él le consta «lo que se valoraba es que fuera el Pirineo español, catalán y aragonés».

Lambán aseguró que el asunto se lo había trasladado ya a sus socios de Gobierno del cuatripartito, y aunque CHA y Podemos tienen tradicionales «reticencias» a las intervenciones en la montaña, les insistió en que la primera exigencia es que «nada e lo que se haga en el Pirineo altere el equilibrio ecológico» de la zona, para lo que cuenta con el aval del Gobierno central y del COE.

El siguiente gran hito para la consolidación de esta candidatura se dará en Cataluña, con la reunión entre los Gobiernos central y catalán, en principio prevista para el próximo miércoles, 26 de febrero. De ella podría salir un compromiso firme de apoyo estatal, que Lambán da por seguro dada la implicación de Sánchez. En Cataluña, el consejero de Deporte, Gerard Figueras, ya apostaba el año pasado por que un Pirineo «históricamente dividido» se uniera «de la mano» de la marca de Barcelona.