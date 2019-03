Lambán pide «generosidad» para consensuar la lista de Zaragoza

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, dejó ayer en manos de su homólogo en la provincia de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, elaborar una lista de consenso con la candidata a la alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, para evitar que la polémica sea «un lastre» que aproveche la oposición de cara a las elecciones. El presidente hizo la petición con luz y taquígrafos, en la celebración del comité regional del partido en la sede de la calle Conde Aranda en la capital aragonesa.

La reunión especial sirvió para aprobar, con un solo voto en contra de los 155 delegados presentes, las listas provinciales del partido para las Cortes de Aragón y la del Ayuntamiento de Calatayud, las únicas que entraban en las competencias de este órgano. El resto, tanto las de las capitales de provincia como las de los municipios de menos de 20.000 habitantes, irán directamente para su aprobación en Ferraz, que el jueves comenzará a deliberar y el domingo las proclamará.

Antes de que se envíen las candidaturas, Lambán solicitó que se intente modificar la de Zaragoza para evitar la polémica con su actual consejera de Universidad en la DGA que se ha quejado internamente de que le han impuesto la lista, para que «no nos las tengan que hacer en Madrid».

DEMOCRACIA INTERNA / Poco hacía presagiar durante los primeros compases de la intervención de Lambán que fuese a hacer este llamamiento a su homólogo provincial. El discurso parecía embocarse más hacia una reprimenda para Alegría, que no estuvo presente. Según fuentes del partido, porque no forma parte del comité ni de la Ejecutiva regional y no tenía por qué asistir.

Sonaba a regañina el calificativo de Lambán de «repudiable» para «cualquier intento de quebrar la unidad del partido desde dentro». También la alusión a haber superado épocas de «propuestas sectarias» de defender territorios «frente a la opinión (de la dirección) autonómica y nacional». Quizá este dardo no fuera para la misma destinataria.

Lambán continuó desglosando las bondades del trigésimo noveno congreso federal del PSOE, que amplió los procesos de primarias haciendo al partido «líder en democracia interna», con la votación de todos los miembros de las listas, y dijo sentirse «orgulloso» de la aprobación de las listas por los comités provinciales.

Y sin embargo, cuanto todo parecía encaminarse a un elogio de los comicios internos y una crítica a la disidencia, Lambán añadió que los líderes de cada candidatura «han de ser escuchados» en la elaboración de las listas. Por ello, solicitó a Sánchez Quero que haga «algún tipo de esfuerzo» para pactar la lista con Alegría, sin traicionar el proceso interno y la «legitimidad» que todos tienen.

«Sé que no te ha faltado generosidad», expuso al presidente de la DPZ, pero le animó a dar un paso más, «con inteligencia y generosidad», para evitar que la polémica en la lista suponga «un lastre que sería muy aprovechado por el resto de fuerzas políticas».