La ley de contratos divide y vence

La rescisión del contrato de construcción del hospital de Alcañiz por parte del Gobierno de Aragón, ante la evidente parálisis de las obras, ha puesto de manifiesto, por comparación, una de las ventajas que supone la actual Ley de Contratos del Sector Público, que prioriza la división en lotes, de forma que la desidia o falta de capacidad de una sola empresa no comprometa todo un proyecto. Así se puso de relieve en el citado hospital, cuando se hizo evidente que la obra no iba a acabar a tiempo y la DGA optó por rescindir el contrato. Por contra el de Teruel, dividido en lotes, avanza a buen ritmo.

Según explican fuentes jurídicas, los lotes en realidad ya estaban contemplados en la anterior ley, pero en la nueva norma aparecen como opción preferente, de manera que si no se usan y se opta por conceder una obra o servicio en bloque hay que justificar la necesidad de hacerlo así.

Esta división preminente en la legislación, que lleva en vigor desde marzo del año pasado, se relaciona además con otro de los objetivos que tenía la norma, como es fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.

Al tratarse de lotes más pequeños, las empresas con menos envergadura pueden asumirlos y presentarse al proceso. La ley no limita la participación de grandes constructoras como Dragados, protagonista en el caso de Alcañiz, cuyo contrato se rigió por la antigua norma. Al menos este inconveniente se podrá solventar en el futuro nuevo proceso.

Las grandes constructoras pueden presentarse a las adjudicaciones igual que antes, incluso a optar a varios o a todos los lotes, y de hecho siguen siendo las principales adjudicatarias. Entre otros motivos porque la norma también obliga a tener como criterio preferente en la elección la oferta con mejor relación calidad-precio, y esto suelen ofrecerlo las que más capacidad tienen.

Pese a esto, la ley sí es más ventajosa para los pequeños, en varios sentidos. En primer lugar, acota mucho más que la anterior las bajas temerarias, las ofertas presentadas por un precio excesivamente menor al presupuesto de licitación, en la medida en que puedan enmascarar malas condiciones de trabajo para las subcontratas. También obliga a las grandes a contar con otras medidas, como planes de igualdad.

Además, la nueva ley obliga a las administraciones a dar a conocer los procedimientos de licitación que pongan en marcha, de forma que cualquiera pueda concurrir. Una opción que antes no era obligatoria, y que permite a las pymes conocer a qué proyectos pueden optar sin necesidad de tener personal dedicado a ello o contactos en palcos y altas esferas.

En relación con esto, la ley erradicó una figura que antes era de las preferidas por las administraciones, el contrato negociado sin publicidad, en el que, si la obra o servicio no superaba determinado importe (200.000 o 60.000 euros, respectivamente) podían escoger a tres candidatos y seleccionar la oferta más ventajosa, sin darlo a conocer a nadie más.

Esto daba pie a las corruptelas, más aún si se usaba la artimaña (ya antes prohibida, pero más controlada) de fraccionar una obra en contratos menores y adjudicárselos al mismo postor.

Para evitar esto, la norma también acota a un solo contrato menor al año lo que se puede conceder a cada contratista, además de rebajar la cuantía de estos contratos a 40.000 euros.

SOBRECOSTES

Otra consecuencia de la falta de transparencia era el abuso de modificados de obra, los conocidos sobrecostes, que a menudo, como sucedió en la urbanización de Plaza, eran una buena tapadera para el desfalco. Al respecto, la nueva ley en realidad no los acota, incluso permite más (hasta un 50% por imprevistos) antes de poder resolver el contrato. Pero sí obliga a publicar estos modificados, de forma que se puede actuar en consecuencia.

La ley introduce además nuevos órganos de control y posibilidades de recurso, pero a tenor de los acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), no están suponiendo un gran aumento de la litigiosidad. Estas resoluciones fueron 128 en el 2017 y van 139 en este año, un 8,5% más.

CONSEJO CONSULTIVO

No solo Alcañiz ha puesto el foco en las constructores y las ventajas que les daba la antigua legislación. En Zaragoza capital hay otro caso que lleva más de un año en el candelero, el del edificio para viviendas tuteladas cuya construcción lleva más de un año paralizada con la misma protagonista, Dragados. En este caso el consistorio no optó directamente por la rescisión del contrato, sino que pidió la opinión del Consejo Consultivo de Aragón, que en teoría debería de pronunciarse en breve. Una vez que lo haga, el consistorio, que empezó este pleito bajo mandato de Zaragoza en Común y lo terminará (previsiblemente) con PP y Ciudadanos, tendrá que decidir si opta por la rescisión o denuncia a a empresa. En un primer momento, preveían pedir una indemnización de 1.186.540 euros por el prejuicio causado por los retrasos en la obra. Una demora que se constató en octubre del año pasado, cuando la constructora solicitó al consistorio un modificado del precio de adjudicación por la «imposibilidad» de acometerla por el precio pactado. Donde unos alegaban imposibilidad otros vieron desidia, por la escasez de efectivos que dedicaron a la obra, como sucedió en el caso del hospital alcañizano. Más de un año después de que se evidenciasen los problemas, el caso sigue sin tener una solución definitiva y, a expensas de lo que opine el Consejo Consultivo, la demora será considerablemente mayor. Sobre todo si hay que volver a licitar el proyecto para que otra empresa asuma la construcción todo lo que queda pendiente en este bloque de futuras viviendas tutelada.