"Me despidieron por tres bajas justificadas de menos de cinco días

Los sindicatos no tienen cifras detalladas, pero aseguran que las empresas aragonesas también se han agarrado con cierta frecuencia en los últimos años al artículo de la reforma laboral que permite el despido objetivo por bajas médicas justificadas. Mercedes Roldán lo sufrió en sus propias carnes. Esta aragonesa de adopción llevaba siete años trabajando en el call center que el grupo GSS tiene en Ateca cuando «de la noche a la mañana» fue despedida por este motivo en el 2017. «En el 2016 estuve dos veces de baja, cuatro días por una gripe y otros tantos por una gastroenteritis; al año siguiente estuve cinco días hospitalizada por una crisis en la vesícula de la que pedí el alta voluntaria y nada más volver me dieron la carta de despido», denuncia.

Su caso tiene connotaciones especiales porque se da la circunstancia de que Roldán era por aquél entonces la presidenta del comité de empresa del citado call center. «En los siete años que estuve trabajando nunca tuve ningún problema y mi relación con los jefes era bastante buena, pero todo se torció cuando desde el comité empezamos a exigir una mejora de las condiciones laborales», explica. La negociación se crispó y se encalló tanto que la representación sindical tuvo que acudir a los tribunales para que los derechos de los empleados fueran reconocidos. Finalmente, los jueces dieron la razón a los trabajadores y ahí «cambió todo». «Está claro que lo que me hicieron fue un aviso para todos los comités de los centros del grupo», asegura esta valenciana de nacimiento de 45 años.

Roldán acudió a los tribunales, pero el Juzgado de lo Social de Zaragoza determinó a finales del 2017 que el artículo en el que la empresa había basado el despido estaba bien aplicado. «El caso de Mercedes fue de los primeros en Zaragoza, pero a partir de entonces más empresas se han aprovechado de ese artículo que en definitiva lo que antepone son los criterios economicistas de las compañías a los derechos de los trabajadores», lamenta el que fue abogado de Roldán en el caso, Goyo Hervás.

Para ambos, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional es un ejemplo más de «la necesidad» de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el PP en el 2012. «Esperamos que el nuevo Gobierno sea valiente porque con la crisis ya hemos sufrido un fuerte incremento de la precaridad y ahora, al parecer, también tenemos que poner encima de la mesa nuestra salud», critica Roldán, que indica que el citado artículo es una «confrontación directa» a los derechos del trabajador y a la salud. «Al final lo que va a pasar es que las personas que están enfermas pedirán el alta para ir a trabajar por miedo al despido», resume Hervás, que también es abogado de CCOO Aragón.