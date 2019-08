“Mi suegro tuvo erupciones en la piel con el genérico”

Además del inconveniente que supone para el paciente no contar con su medicamento habitual, el desabastecimiento también conlleva posibles efectos secundarios derivados del fármaco alternativo que se prescribe. «Mi suegro tomaba Citalopram, un fármaco antidepresivo que empezó a faltar. Cuando le recetaron el genérico le sentaba mal, le daba alergia y le salían erupciones en la piel. Tuvimos muchos problemas», cuenta a este diario J. F., un vecino del barrio rural de Garrapinillos. En esta zona, debido a las numerosas residencias de mayores que hay, las boticas dispensan muchos tratamientos crónicos. Cuando el producto no está, la situación conlleva a cierta «desesperación» por encontrarlo donde sea. Muchas veces sin éxito. «Recuerdo que me recorrí Zaragoza entera aquel día y el Citalopram no estaba en ninguna farmacia», dice.

A J. F. le ha vuelto a pasar algo parecido recientemente con un medicamento que él toma. Se trata del Exforge, que se utiliza para tratar la presión arterial elevada en adultos cuya presión no se controlar adecuadamente solo con valsartán. «Es la primera vez que me sucede. Me han dado un genérico y no me han dicho hasta cuándo faltará en la farmacia», dice. A. LAHOZ