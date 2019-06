“Mis padres me pagan los estudios, el resto yo”

Alicia Seral tiene 19 años, y lleva trabajando desde que cumplió la mayoría de edad. Actualmente es estudiante de tercer año de Enfermería en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Alicia lleva casi dos años realizando trabajos temporales debido a que le proporcionan comodidad a la hora de continuar con sus estudios. «Son trabajos con los que no me tengo que comprometer con un horario cerrado y eso para mí, es muy cómodo». Alicia señala que la carrera universitaria se la pagan sus padres, ya que se trata de una universidad privada y supone un gasto mayor, pero explica que «el resto, como el coche, salir y mis vacaciones, voy tirando con mi dinero».

A parte de la comodidad, Alicia destaca la experiencia en los diferentes lugares en los que ha estado trabajando, ya que no solo se trata de un determinado sector. «Hoy estás en un evento y otro día estás en una tienda de ropa, es fácil ir aprendiendo una gran cantidad de cosas y coger experiencia en varios sectores», apunta.

A lo largo del curso es más complicado encajar trabajo y estudios, por lo que esta estudiante asegura que «a veces no puedo llegar a todo porque tengo exámenes, pero ahora para verano estoy disponible para casi todo lo que me ofrecen».

Ser estudiante implica querer disfrutar de esos veranos que aún quedan libres sin demasiadas obligaciones, y eso es lo que le ocurre a Alicia, que asume que ya llegarán los años en los que tenga que trabajar sí o sí. «Tampoco me quiero comprometer todo el verano porque al fin y al cabo me quedan dos veranos de estudiante y luego ya voy a tener que estar trabajando, así que he intentado buscar empleo este mes de junio, y ya durante julio y agosto si me sale alguna cosa bien, pero en principio me iré de vacaciones». s. pérez